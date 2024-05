5 legendás film, melynek fókuszában egy elnök elleni merénylet áll

Egy elnök karaktere kiemelkedő szerepet tölt be az amerikai kultúrában és a világpolitikában egyaránt, ezért az ő személye köré szőtt események mindig különleges figyelmet kapnak. Összeszedtünk most 5 olyan legendás filmet, ahol az elnök elleni merénylet a központi esemény. Ezek a filmek különböző módon közelítik meg a témát, és változatosan ábrázolják az elnökök, valamint az általuk vezetett ország krízishelyzetben való reakcióját.

JFK – A nyitott dosszié

Oliver Stone rendező és forgatókönyvíró legikonikusabb filmje, melynek középpontjában az amerikai elnök, John F. Kennedy meggyilkolásának körülményei és az eset körül kialakult összeesküvés-elméletek állnak. A film valós események nyomán, a Dallasban elkövetett gyilkosságról készült. Kennedy-re szinte sztárként tekintett a közvélemény akkoriban. A sérülések, a lövések érkezése és a védelem körül a mai napig sok a megválaszolatlan kérdés.

A cinkos

2010-ben mutatták be Robert Redford rendezésében Az izgalmas politikai thrillerben Abraham Lincolnt, az Egyesült Államok elnökét egy merénylet áldozataként mutatják be. Az események központi figurája egy fiatal ügyvéd, aki váratlanul belekeveredik egy nagyobb összeesküvésbe, miközben próbálja kideríteni az igazságot az elnök meggyilkolásával kapcsolatban. A film a merénylet utáni időszakot mutatja be.

Julius Caesar

A világ egyik leghíresebb merényletét Kr. e. 44-ben követték el Julius Caesar, római államférfi ellen. A film William Shakespeare azonos című drámája alapján készült, és az ókori Róma politikai intrikáiról, valamint a Julius Caesar és Brutus közötti konfliktusról szól. Az alkotás a merényletre és az előzményekre fókuszál.

Az utolsó szerződés - Sista kontraktet

Az utolsó szerződés - Sista kontraktet egy svéd krimi-thriller, melyet Birger Larsen rendezett 1998-ban. A film egy igaz történeten alapul, amely a 80-as évek végén és a 90-es évek elején történt Stockholmban. A nyomozó rájön, hogy egy bérgyilkos merényletre készül a svéd miniszterelnök, Olof Palme ellen. A filmben láthatjuk az eseményeket a kezdetektől a végső kimenetelig.

A merénylet - Szarajevó 1914

A merénylet - Szarajevó 1914 című film egy 2014-es osztrák–magyar–német–szlovén történelmi dráma, amelyet Andreas Prochaska rendezett. A film főként a trónörökös, Ferenc Ferdinánd és felesége, Sophie merénylet áldozataként való meggyilkolásának eseményeire és a merénylet végrehajtóira koncentrál. A történet 1914. június 28-án, Szarajevóban kezdődik, ahol a boszniai fővárosban meggyilkolják Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és feleségét, Sophie-t. Ez az esemény volt az az esemény, amely kirobbantotta az első világháborút.

A film bemutatja a merénylet körülményeit. A történet egyaránt követi a merénylet tervezését és végrehajtását, valamint az azt követő káoszt és politikai feszültségeket.