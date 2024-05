Kiégtél anyaként? Ezek a szülői burnout jelei

A nőkre nagyobb nyomás nehezedik, mint valaha, hiszen számos területen helyt kell állniuk: háziasszonyként, családanyaként és a munkahelyen egyaránt. De mindezt milyen áron? Ha úgy érzed, az erőd végére értél, tudd, hogy nem vagy ezzel egyedül.

Három óra alvás után reggel nagy nehezen elviszed a hisztiző gyereket óvodába, majd ott jössz rá, hogy nem tudod átöltöztetni, mert nem vittél neki váltóruhát. Bűntudatod van, amikor az anyaság előtti életedről fantáziálsz. A kicsire gondolsz akkor is, ha egy meetingen ülsz a munkahelyeden, ám a gyermekeddel töltött időt mégsem tudod felhőtlenül élvezni. Ha veled is gyakran előfordulnak mindezek, akkor lehet, hogy nálad is fennáll a szülői kiégés veszélye.

A nők többet aggodalmaskodnak és stresszelnek

Dr. Sheryl Ziegler pszichológus, a Kiégett anyák kézikönyvének írója szerint: „A nők jelentős része hatalmas nyomás alatt éli a napjait. Minden eddiginél több anya kényszerül arra, hogy munkát vállaljon a gyerek mellett, de ettől még a szülői és háztartási feladatok nagy része is rájuk hárul”. Úgy véli, egy anya kiégésének fő oka a következő:

Túl sokáig adsz túl sokat magadból, a megfelelő támogatás és stresszoldás nélkül. Bár szinte teljesen elfogy az erőd a mindennapok során, mégis úgy érzed, hogy nem teszel eleget.

Dr. Ziegler pácienseivel való konzultációi során azt tapasztalta, hogy az apák könnyebben élik napjaikat, mint az anyukák. Ennek legfőbb oka, hogy a nők jobban magukkal hordozzák a félelmeiket és az aggodalmaikat, míg a férfiak könnyebben ki tudják kapcsolni ezeket.

Forrás: Evgeny Atamanenko/Shutterstock

Az Ohio State University felmérése szerint az anyák 68%-a számolt be arról, hogy kiégett, míg a férfiaknak 32%-a vallotta ezt. Bár mindkét nem szenvedhet a szülői kiégéstől, a nőknél nagyobb ennek az esélye.

„Statisztikailag a nőknél gyakrabban lép fel szorongás, mint a férfiaknál, és jelentősen stresszesebbek is” – mondja Dr. Ziegler. Kiégés pedig elsősorban fokozott érzelmi megterhelés következtében alakul ki, egy olyan krónikus stressz következményeként, amit nem kezelnek megfelelő módon.

Nem mindig ismerik fel a kiégést

Gyakran azt gondolják a fásult emberről, hogy depressziós, pedig - bár sok tünet hasonló - a kiégés és a depresszió között azért vannak különbségek. Például a depresszió egyik tünete, hogy az illető nem talál örömet azokban a tevékenységekben, amelyeket korábban szeretett. A depressziós ember kedvetlen, motiválatlan, reményvesztett és befelé forduló. A kiégett ember azonban túlságosan kimerültnek érezheti magát.

A kiégés sokszor az élet egy területéhez köthető, például a munkához vagy a gyermekneveléshez, míg a depresszió a szomorúság és a kilátástalanság elsöprő érzése.

A kiégett emberre jellemző a saját szükségletek háttérbe szorítása, túlzott megfelelési és bizonyítási kényszer, az alacsony önértékelés, majd egy bizonyos idő után koncentrációs problémák és a hatékonyság látványos csökkenése.

Állandósuló lelkiismeret-furdalás

A szülői kiégést Isabelle Roskam és Moïra Mikolajczak belga pszichológusok úgy írják le, mint az intenzív kimerültség állapotát, amelyben a szülő érzelmileg elszakad gyermekeitől, és kétségbe vonja, hogy megfelelően el tudja látni a kicsit. Lelkiismeret-furdalással küzd, hogy nem jó szülő, ugyanakkor türelmetlen a gyerekkel és a toleranciaszintje is alacsony. Mindehhez hozzájön egy folyamatos fásultság és fáradtság.