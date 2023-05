Keszthelyi Gyöngyvér belebetegedett férje elvesztésébe, nemsokkal a halála után daganatot diagnosztizáltak nála.

"Miután elment, újra elkezdtem foglalkozni a saját egészségemmel is, sorra jártam a szűrővizsgálatokat. A nőgyógyász sajnos talált is elváltozást.

(...) Megoperáltak, de szerencsére kiderült: nem rosszindulatú a daganat. Az orvos csodálkozott is, hogy 'ennyivel megúsztam', mert az ilyen megterhelő, lelkileg gyötrelmes időszakok után igencsak gyakori, hogy a legközelebbi hozzátartozóknál is diagnosztizálnak rákos megbetegedéseket" – árulta el a Story magazinnak Keszthelyi Gyöngyvér, aki lányáról, Liliről is mesélt, aki már 23 éves.

"A lányunk nagyrészt örökölte az édesapja egészségügyi problémáit. Gyomorpanaszai vannak, sokat szenved vele. (...) Külföldön tanul. (...) Örökölte az apja tehetségét is, kivételes érzéke van a zenéhez, a művészetekhez, ami kapcsolódik a terveihez" – tette hozzá.