Sokat hallhattunk már az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos zavarról, de ezt a leggyakrabban a gyerekekkel kapcsolatban használják. Ilyenkor olyan kicsikre gondolnak, akiknek gondot okoz a tartós figyelem és szinte állandóan mozognak, hiperaktívak. Ez a mentális egészségügyi zavar azonban a felnőtteket is érinti, de keveseknél diagnosztizálják.

– A felnőttkori ADHD olyan problémákat foglal magába, mint a figyelemhiány, hiperaktivitás és az impulzív viselkedés. Minden felnőtt, akit ez érint, annál már gyerekkorban is előfordult ez a zavar. Lehet, hogy néhányukat már kiskorukban diagnosztizálták ezzel, másokat azonban nem, és csak később derül ki – ha kiderül egyáltalán. Sok gyerek kinövi, de körülbelül 60 százalékuknál felnőttként is megmarad a figyelemzavar, ami nem kötődik nemhez, vagyis férfiakat és nőket egyaránt érint – mondta a Fanny magazinnak dr. Makai Gábor pszichoterapeuta, pszichológus.

Állandó nyugtalanság

A felnőttkori figyelemhiányos zavar (ADHD) instabil kapcsolatokhoz, rossz munkahelyi, iskolai teljesítményhez vezethet, emellett az érintettnek alacsony lehet az önbecsülése, nehezére esik hosszabb ideig odafigyelnie valamire, sokat álmodozik, rendszerint abbahagyja az elkezdett dolgait, és más viselkedésbeli problémákat is okozhat.

Ezek kísérhetik Ha az illető: Gyakran alulteljesített az iskolában, esetleg megbukott, kirúgták

Gyerekként, fiatal felnőttként sokszor bajba került

Amibe belekezd, abbahagyja

Kevés az önbizalma, türelmetlen, nehezen bírja a stresszt

Viselkedési problémái vannak, sokszor unatkozik, késik, feledékeny, lobbanékony és halogat

Koncentrációs nehézségei vannak olvasás és beszélgetés közben

Gyakran váltogatja a munkahelyét

Soha nem elégedett a munkájával, nem ér el sikereket

Vezetésben bírságok gyorshajtás miatt

Cigarettázik, esetleg más élvezeti szerekkel él

Nem, vagy nehezen tud pénzt félrerakni

Depressziós, szorong

– Bár felnőttkori ADHD-nak hívják, a tünetek már egészen fiatalon megmutatkoznak és ezek a felnőttkorban is folytatódnak. Ebben az életkorban azonban előfordulhat, hogy a tünetek már nem olyan egyértelműek, mint korábban, de az is megeshet, hogy továbbra is súlyos tünetek jelentkeznek, melyek megzavarják a mindennapjait. A felnőtteknél a hiperaktivitás csökkenhet, de az állandó nyugtalansággal és odafigyelési nehézségekkel való küzdelem ugyanúgy folytatódhat – sorolja dr. Makai Gábor a jellemző tüneteket.

Nekem is ez a bajom?

Sok felnőtt nincs tudatában annak, hogy érintett ebben a problémában, csak azt érzi, hogy a mindennapi feladatok kihívást jelentenek a számára.

– Nehezen tudnak összpontosítani, gyakran inkább álmodoznak ahelyett, hogy a feladatukra koncentrálnának, kihívást jelent számukra fontossági sorrendet felállítani a teendők között, nem tudják betartani a határidőket, türelmetlenek; már egy sorban állás vagy az autóvezetés közben tapasztalható események is felbosszanthatják őket. Vannak olyan ADHD-sok, akik visszahúzódók és antiszociálisak, nem keresik mások társaságát. Mások azonban nagyon imádnak emberek között lenni, vagy gyakran egyik kapcsolatból a másikba lépnek. Mielőtt azonban egy-egy kiragadott tünet miatt azt gondolnánk, hogy nekünk is ilyen problémánk van - hiszen sokaknál jelentkeznek hasonló nehézségek a mindennapokban -, jó tudni, hogy ezt a viselkedési zavart csak akkor diagnosztizálják, ha a tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy az életünk több területén is folyamatosan gondot okozzanak. Emellett legalább még egy mentális betegség is kíséri ezt a zavart, például szorongás, hangulati ingadozások vagy depresszió – tájékoztatott a szakember.

Van segítség!

– Abban az esetben, ha felmerül bennünk a gyanú, hogy mi magunk, esetleg egy családtagunk, ismerősünk érintett lehet ebben, ajánlott felkeresni egy szakorvost, pszichológust vagy pszichiátert – hívta fel a figyelmet dr. Makai Gábor.

A kezelőorvos először fizikai vizsgálatot végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e más olyan egészségügyi probléma, ami a tüneteket okozhatja. Majd pszichológiai, pszichiátriai vizsgálat következhet. Mivel ez a mentális zavar nem felnőttkorban alakul ki hirtelen, ezért a gyerekkorban tapasztalt tünetekről is érdeklődnek.

– Amennyiben a kezelőorvos megállapítja ezt, akkor együtt dolgoznak ki egy kezelési tervet. A diagnosztizált zavart pszichológiai tanácsadással, pszichoterápiával, esetenként gyógyszerekkel kezelhetik. A relaxációs tréning és a stresszkezelés csökkenthetik a szorongást és a stresszt. A kezelés és az ADHD természetének megismerése sokat segíthet: az érintett megtanul ehhez az állapothoz alkalmazkodni, ezzel pedig minőségi változás következik be az életében, a mindennapjaiban. A már kezelt felnőttek pedig nagyban fejleszthetik a személyes erősségeiket és sikereket érhetnek el.