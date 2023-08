A legújabb szuperétel, ami jó kísérője lehet az ételeknek, ráadásul segít a fogyásban is egy tengeri zöldség, amiről talán még nem is hallottál.

Újabb szuperétel jött divatba, ami nemcsak kevés kalóriát tartalmaz, de még nagyon jó hatással is van az egészségi állapotunkra. Ez a wakame, ami a Csendes-óceán északnyugati részének hideg, mérsékelt övi partvidékein őshonos hínárfaj. Ehető hínárként finoman édes, de jellegzetes és erős íze és állaga van. Leggyakrabban levesekbe és salátákba teszik.

A wakame vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok széles skáláját tartalmazza. Magas az A-, C-, E- és K-vitamin tartalma, valamint sok vasat, rezet, foszfort, jódot, tirozint és fitonutrienseket tartalmaz. Emellett kiváló magnézium-, kalcium- és omega-3-forrás. Alacsony a kalóriatartalma miatt pedig kiválóan illeszkedik bármilyen diétás étrendbe.

Emily Leeming regisztrált dietetikus és táplálkozástudós a The Sunnak azt mondta: "Az ehető hínár tele van tápanyaggal. Magas a rosttartalma, de bőséges találhatók benne omega-3 zsírsavak és a polifenolok is – az antioxidánsok egy csoportja, amelyek jótékony hatással vannak az egészségünkre. A wakame jó jódforrás is, amelyre a szervezetnek szüksége van a pajzsmirigyhormonok előállításához, amik segítenek a sejtek egészségének megőrzésében." - mondta a szakértő.

A tanulmányok szerint a wakame segíthet fenntartani az egészséges vérnyomásszintet, csökkentve a halálos szívbetegségek kockázatát. Egy 2002-ben végzett 10 hetes vizsgálat megállapította, hogy a wakaméből kivont anyagokat adva a patkányoknak jelentősen csökkent a szisztolés vérnyomásuk.

A három és hat év közötti egészséges japán gyerekeken végzett külön kutatás pedig azt mutatta ki, hogy a magasabb hínárbevitel csökkenti a vérnyomást.

A kutatások ugyan korlátozottak, de a tudósok úgy vélik, hogy a wakame segíthet csökkenteni a koleszterinszintet és javítani a szív egészségét.

A tanulmányok azt is kimutatták, hogy a wakame csökkentheti a vércukorszintet, segíthet az inzulinrezisztenciában szenvedőkön és a fogyást is támogatja.

A Nutrition Research and Practice folyóiratban megjelent egy hónapig tartó kutatás szerint napi 48 g hínár elfogyasztása jelentősen csökkentette húsz, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vércukorszintjét - írja a The Sun.