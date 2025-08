Kiderült a titok: Pamela Anderson a főzőtudásával hódította meg Liam Neeson szívét

Pamela Anderson és Liam Neeson jelenleg úgy viselkedik, mint két flörtölő tinédzser. Beutazzák a világot, mindenhol arccsókokat és öleléseket váltanak, romantikus hajókirándulásokra viszik egymást, és élvezik, hogy senki nem tudja eldönteni róluk, hogy szerelmesek, vagy csak nagyon jó színészek. Bár a második feltevés vitathatatlan, az biztos, hogy nem csak barátság van a két színész között. Erre utalnak az általuk elejtett félmondatok, és a színfalak mögötti viselkedésük is. Most például Pamela egyik barátja árulta el, hogy miért gondolja úgy, hogy a Baywatch sztárja és Liam között ez már egy hamisítatlan romantikus kapcsolat.

Liam Neeson és Pamela Anderson közös szenvedélye a főzés és a kertészkedés

Forrás: Getty Images Europe

Pamela Anderson a forgatások idején rendszeresen sütött Liamnek

A két színész játsza az új Csupasz Pisztoly film szerelmespárját, így nem véletlen, hogy romantikus pletykáknak adtak táptalajat a viselkedésükkel. Az igazi bombát viszont akkor dobták le, amikor Liam Neeson egy korábbi interjújában elárulta, hogy szerelmes Pamelába. A vallomása után a Baywatch sztárja is sietve fejezte ki szimpátiáját a férfi iránt, és többször is arra utalt, hogy Liam megtestesíti a férfiidálját. Azt azonban egyikőjük sem erősítette még meg, hogy együtt lennének. Most azonban egy bennfentes érdekes dolgokat nyilatkozott a Mirrornak róluk:

Liam meglátogatta Pamelát a kanadai otthonában, és minőségi időt töltöttek ott együtt. Kertészkedtek és sokat sütöttek és főztek. Pam is egyre jobban vonzódik a férfihoz, és szimpatikus számára Liam hozzáállása az élethez és a hírnévhez. Talán ez a legnagyobb közös bennük: hétköznapi életre vágynak távol Hollywoodtól.

- kezdte beszámolóját Pamela barátja. Majd hozzátette -

Pam otthon főz és kertészkedik. Egy egészséges és vonzó színésznő, aki egyáltalán nem az a hollywoodi díva típus. Liam imádja ezt. Úgy tudom, hogy a forgatások során Pamela rendszeresen sütött kovászos kenyeret, és korpás muffint Liamnek, ő pedig boldogan fogyasztotta el a finom falatokat. Most pedig fordult a kocka, a premier óta Liam küld rendszeresen virágot és ajándékokat Pamnek

- zárta sorait a lap forrása.