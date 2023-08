A mesterséges intelligencia lehetséges felhasználási lehetőségei az elmúlt időszakban rohamosan tágultak. Meglepő, de kutatók úgy vélik, hogy mammográfiás szűrések esetében is szóba jöhet az AI a jövőben. Ez azért lenne jó, mert egy mesterséges intelligencia által támogatott program csökkentené a radiológusok leterheltségét, valamint azt is remélik tőle, hogy több daganatot is felfedezhetnek általa.

Az első randomizált és ellenőrzött vizsgálatban a Lundi Egyetem kutatói 80 000 nőt vontak be, annak eredménye pedig a The Lancet Oncology folyóiratban jelent meg. A nők fele egy mesterséges intelligencia által támogatott szűrésen esett át, a többi nő egy hagyományos, kettős értékesen vett részt.

"A mesterséges intelligencia alkalmazása 20 százalékkal több rákos megbetegedést mutatott ki a szokásos szűréshez képest anélkül, hogy befolyásolta volna az álpozitív eredményeket" - idézi a Kurier Kristina Langot, a kutatás vezetőjét.