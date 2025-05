Angelina Jolie végleg elengedte a múltját - Átértékelte az életét

Angelina Jolie fia beköltözött a színésznő régi New York-i lakásába – ezáltal a család új törzshelye lett az ingatlan, gyakori vendég ott a színésznő, és a többi gyermeke is. A 49 éves színésznő egy interjúban elárulta, a fiatalok nem mindig örülnek a látogatásának.

Angelina Jolie fia kirepült, elköltözött a színésznőtől

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie nem árulta el, hogy két felnőtt fia – a 23 éves Maddox vagy a 21 éves Pax – közül melyik költözött be a lakásba. Maddox képzett pilóta, és noha több filmben is dolgozott édesanyja oldalán, ritkán szerepel a nyilvánosság előtt. Pax inkább kreatív területeken mozog. A fiút gyakran látni Los Angeles utcáin, ahol több e-bike baleset is okozott az elmúlt években. A színésznő további négy gyermeket nevel: a 20 éves Zahara és a 18 éves Shiloh mellett a 16 éves ikreket, Knox és Vivienne-t.

Angelina Jolie nomád életet tervez

Az egyelőre nem világos, hogy Jolie tervezi-e, hogy újabb ingatlant vásárol New Yorkban, most hogy régi lakásában már egyik gyermeke él. A színésznő egyre több időt tölt a városban, miután elindította divat- és művészeti projektjét, az Atelier Jolie-t. A hírek szerint azonban egyelőre nem tervezi elhagyni Los Angelest – legalábbis a következő két évben. Tavaly nyáron egy interjúban így fogalmazott: „Ebben a városban nőttem fel. Azért vagyok itt, mert a válás miatt itt kell lennem, de amint 18 évesek lesznek a gyerekek, elmehetek” – utalt a Pitt-tel kötött felügyeleti megállapodásra. A jövőbeli terveiről így nyilatkozott: „Sok időt fogok Kambodzsában tölteni. Sok időt töltök majd azzal, hogy a családtagjaimat látogatom, bárhol is legyenek a világon.”