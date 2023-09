A hüvelyflóra egyensúlyáért a tejsavtermelő baktériumok, más néven Lactobacillusok felelnek. Ezek a mikroorganizmusok a hüvelyfalban termelődő glikogént bontják le tejsavvá, így biztosítják a vagina ideális kémhatását. A savas közeg nem kedvez a kórokozóknak, ám ha a rendszerben valamilyen okból zavar támad, a kórokozók gyorsan elszaporodhatnak.

A hüvelygombát a Candida nevű gombatörzsek, leggyakrabban a Candida albicans elszaporodása okozza. Ezek az élesztőgombák megtalálhatóak az egészséges hüvelyben is, csak nem képesek szaporodni. Ha megnő a számuk, jellegzetes panaszokat idéznek elő.

Általában az alábbi tünetek jelentkeznek hüvelygomba-fertőzés esetén:

• szinte szagtalan, fehér, túróra, szétázott zsebkendőre vagy aludttejre emlékeztető folyás

• viszketés, irritáció

• a hüvelybemenet és a szeméremajkak kivörösödése, duzzanata

• fájdalmas közösülés

• égő, csípő érzés vizeléskor

Statisztikai adatok alapján a nők háromnegyede megtapasztalja élete során ezeket a kellemetlenségeket, még akkor is, ha nem él szexuális életet. A gomba ugyanis a szervezet egészséges működésének zavara miatt kezd el szaporodni.

Ám nemcsak egyfajta Candida van, a fentebb már említett Candida albicans mellett egyre gyakoribb a non-albicans Candida fajok (C. glabrata, C. krusei, C. kefyr, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. guilliermondii, C. orthopsilosis) okozta gombás fertőzések megjelenése is. Ezek a kórokozók felelősek lehetnek a folyton visszatérő hüvelyfertőzésekért, ugyanis a klasszikus kezelési módszerek gyakran kevésbé hatásosak velük szemben. Sok non-albicans fajt azonosítottak már hüvelyfertőzéseknél, a legtöbb esetben a C. glabratát, a C. kruseit, a C. tropicalist. A C. glabrata a non-albicans megbetegedések 50-60 százalékáért felelős.

A non-albicans Candida-fertőzések egyre gyakoribb előfordulásának oka lehet az antimikotikumok, azaz gombaölő gyógyszerek széleskörű alkalmazása. A tünetek sok esetben nem különböztethetők meg a Candida albicans által okozott panaszoktól. A non-albicans fajok okozta hüvelyfertőzéseknél a bórsavas kúp hatásosnak bizonyult, és visszatérő esetben pedig a flukonazol helyett inkább az itrakonazol hatóanyagot alkalmazzák.

