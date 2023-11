Zente édesanyja a közösségi oldán emlékezett meg az évfordulóról, posztjában arról is hírt adott, hogy van most a kisfiú.

„2023. október 29! A Zolgensma negyedik! évfordulója! Szinte hihetetlen.... Az elmúlt napokat Budapesten töltöttük, hogy Zente túlessen a szokásos évfordulós vizsgálatokon. A méregdrága gyógyszer, a génterápiás készítmény napra pontosan 4 éve került a szervezetébe. Egyetlen infúzió, egyszeri kezelés. Azóta dolgozik benne, Zenti pedig dolgozik a Tőletek kapott lehetőséggel és szépen fokozatosan épülget. Mindig szembejön néhány téves kijelentés, ezért is írom, hogy nem, nem volt semmilyen műtét, nem kap semmilyen kezelést. Pont ezt tudja ez a szer, hogy egyetlen infúzió és utána már "csak" fejleszteni kell a gyerekeket. Időközönként túlesnek sok-sok orvosi vizsgálaton, hogy legyen információ a szakirodalom számára, a jövő generáció számára, hogyan változnak, fejlődnek" - kezdte sorait az édesanya, majd azzal is elbüszkélkedett, hogy Zente két mozgásteszten is remekelt. „Hammersmidt teszt 54 /64 pont. Plusz egyet sikerült szereznie, ami ebben a magasságában nagyon nagy dolog. Kereken 4 éve 9 pontról indultunk ugyanezen a mozgásskálán. Dóra néni ennek örömére végzett egy RULM tesztet is. (ilyet Zente még nem csinált korábban). Ez kifejezetten a kéz, és kar mozgását és teherbírását vizsgálja. Ezen kapásból 33/37 pontja lett!!! Ezután neurológiai vizsgálat következett, melynek végén kézen fogva sétált ki Rita doktor nénivel a vizsgálóból."



Egy hónappal ezelőtt Zente anyukája azt is megmutatta, milyen ügyesen biciklizik a kisfia.