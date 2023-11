A betegség korábbi árulkodó jelei, mint az íz- vagy szaglásérzékelés elvesztése, a szúró köhögés és a légszomj egyre ritkábbak. A Covid új variánsai újfajta tüneteket produkálnak, ahogy változik a betegség, úgy változik a panasz is.

Dr. Johannes Uys elmondta, hogy a Covid Pirola változata az arcon okoz tüneteket: például szemirritációt és bőrkiütést. Ezek nem ugyanazok a tipikus tünetek, amelyeket korábban láttunk" - mondta Dr. Erick Eiting. Néha tüsszögés, enyhe torokfájás is megjelenik: a torokfájás gyakoribbá vált, miután az Omicron változat 2021 végén dominánssá vált, míg az ízérzékelés és szaglásvesztés háttérbe szorult. Ezeken kívül jellemző lehet még az orrfolyás, a fejfájás és a fáradtság is - írja a The Sun.

