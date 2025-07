Katy Perry az életét félti, Orlando Bloom titokzatos posztokat oszt meg - Mi folyik köztük valójában?

A 40 éves Katy Perry és a 48 éves színész kilenc év után szakítottak, de közös gyermeküket, a négyéves Daisyt továbbra is együtt nevelik. És ha ez nem lenne elég az énekesnőnek, biztonsága miatt is aggódnia kell. Orlando Bloom eközben élvezi a szingli létet – világsztárok társaságában, luxusbulikban tűnik fel.

Orlando Bloomot már nem érdekli Katy Perry: Jeff Bezos esküvőjén is ott volt, több nővel is flörtölt

Forrás: AFP

Katy Perry a biztonsága miatt aggódik

Katy Perry június 18-án nyújtott be ideiglenes távoltartási kérelmet egy Ross Elliott Hendrick nevű hajléktalan férfi ellen, aki a TMZ szerint többször is megpróbált bejutni Santa Barbara-i otthonába. A dokumentumok szerint az első alkalommal letartóztatták – egy öngyújtót és egy aeroszolos dobozt találtak , de ez nem tartotta vissza attól, hogy máskor is visszatérjen.

Az énekesnő szerint a férfi komoly fenyegetést jelent, és azt kérte, hogy ne mehessen a 100 méteres körzetébe – és ez nemcsak a személyére vonatkozik, hanem az otthonára, munkahelyére, az autójára, valamint volt párjára, Orlando Bloomra is.

A távoltartási végzés beadása előtt pár nappal derült csak ki, hogy Katy Perry és Orlando Bloom hivatalosan is szakítottak. A következő héten a színész egy buddhista idézetet posztolt Instagram-sztorijába, amely így szólt: „Minden nap egy új kezdet. Amit ma teszünk, az számít a legtöbbet.”

Emellett egy másik idézetet is megosztott Daisaku Ikedától: „A legfontosabb, hogy megtegyük az első lépést. Ha bátran leküzdesz egy apró félelmet, az bátorságot ad a következőhöz.”

A szakítást követően Orlando Bloom Velencébe utazott, ahol három napon át ünnepelt Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén A-listás hírességek társaságában.