Matthew Perry volt barátnője, Kayti Edwards elmondta, nem lepte meg, amikor kiderült, hogy drog volt a színész szervezetében és hozzátette, a színész mindig is szeretett kísérletezni a szerekkel. A nő szeretné, ha kivizsgálnál azokat az orvosokat és nővéreket, akik Perryt kezelték, mert biztos benne, hogy Matthew nem dílertől vette a ketamint, hanem valaki olyantól szerezte, az egészségügyben dolgozik.

Biztos vagyok benne, hogy Matthew magmagyarázta magának, hogy ha orvostól kapja a drogot, akkor rendben van, hogy használja, így az ő fejében ez nem számított visszaesésnek - mondta el a Kayti Edwards a The Sunnak.

Ki kell vizsgálni azokat az orvosokat, akik Matthew-val dolgoztak, a ketaminhoz egy orvos vagy egy nővér nagyon könnyen hozzájut - tette hozzá.

Kayti egyébként azt is állítja, hogy korábban már gyanakodott, hogy Matthew visszaesett és azt is elmondta, miből gondolja. Egyrészt többet posztolt a közösségi oldalain, mint a szermentes időszakaiban, és a Batman-ihletésű alteregója, a Mattman, amit a bejegyzéseinél használt is erre utal, ugyanis ezt akkor használta, amikor drog- vagy alkohol befolyása alatt pihent a jakuzzijában, ahol életét is vesztette.