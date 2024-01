Az orrunk sokat tesz az egészségünk megőrzéséért, de általában csak úgy gondolunk rá, mint egy szervre, amely a külvilág ingereit érzékeli. Pedig ennél sokkal összetettebb feladata van, amit ráadásul az orrnyálkahártya mindössze néhány másodperc alatt végez el: tisztítja, felmelegíti, és párásítja a belélegzett levegőt, így vigyázva az egészségünkre.

Az orrnyálkahártya az orr üregét borító vékony réteg, amelynek a feladata az, hogy „előkészítse" az általunk belélegzett levegőt. A sűrűn behálózott vérerek segítségével teszi számunkra megfelelő hőmérsékletűvé. Ha például túlságosan hideg lenne, az erek kitágulnak, így fokozott hőleadásra képesek, erőteljesebben melegítik fel a beáramló levegőt, ennek eredményeképp kiegyenlített, szabályozott hőmérsékletű levegő kerül a tüdőnkbe. Az orrunkban lévő csillószőrökön pedig megtapadnak a szennyeződések, ahogy az orrnyálkahártya által kiválasztott váladék is azt a célt szolgálja, hogy a kórokozók ne tudjanak bejutni a szervezetünkbe.

Ez a védelmi vonal rendkívül érzékeny, és sérülékeny. Különböző környezeti hatások következtében zavar támadhat a működésében. Az orrnyálkahártyánk egyik legnagyobb ellensége a túlságosan száraz levegő. A normális páratartalom 50-60 százalék körüli, ez alatt az orr könnyen kiszáradhat. Télen a fűtési szezonban fordulhat elő, hogy a lakásunk páratartalma alacsonyabbá válik, valamint akkor, ha nem használjuk elég körültekintően a páramentesítő gépet. Az orrnyálkahártyánk és így a saját egészségünk miatt is fokozottan érdemes odafigyelni az ideális arányra. Azért is, mert hideg időben a levegő kevesebb nedvességet tud megkötni, vagyis valószínű, hogy a szabadban is meglehetősen száraz levegőt lélegzünk be. Mindeközben az orrnyálkahártyánk elszántan próbálja megfelelő szinten tartani a levegő páratartalmát, aminek következtében előbb-utóbb kiszárad. Nem véletlen, hogy az orrdugulást és megfázást általában hidegebb időben tapasztaljuk, ilyenkor ugyanis a védelmi vonalunk gyengül a túlságosan száraz levegő következtében is.

Tehetünk azonban azért, hogy ezt elkerüljük. Természetesen az időjárásra nincs ráhatásunk, de szerencsére a lakásunkban megteremthetjük a megfelelő páratartalmat, hogy az orrunk továbbra is képes legyen megfelelően ellátni a feladatát. Célszerű beszerezni egy olyan eszközt, amellyel mérhetjük a benti páratartalmat, így elkerülhetjük, hogy esetleg túlzásokba essünk, az ugyanis a penészgombák és a poratkák elszaporodásához vezethet. Vagyis a párásítással is óvatosan kell bánni, de egy kis odafigyeléssel egyaránt elkerülhetők mind a száraz, mind a túlságosan nedves levegő által okozott problémák. A benti teregetéssel, a zuhanyozással, de még a főzéssel is nedvesebbé tesszük a lakásunk levegőjét, ahogy a vízzel teli edények fűtőtestre helyezésével is. Ám ha szeretnénk, különböző készülékek segítségével is párásíthatunk, ezek között akadnak olyanok is, amelyek mérik és szabályozzák a páratartalmat.

Az orrnyálkahártyánk egészségének védelmében a megfelelő folyadékbevitelre ugyancsak oda kell figyelnünk, hiszen a kiszáradást belülről is fontos megakadályoznunk. Az orröblítés szintén hasznos lehet, ezzel segíthetjük a különböző kórokozók, irritációt okozó részecskék eltávolítását. A dohányzás és az alkoholfogyasztás minimalizálásával is sokat tehetünk azért, hogy az orrnyálkahártyánk megfelelően működjön, valamint mellőzhetjük minden egyéb dehidratáló étel és ital fogyasztását, ilyenek például azok, amelyeknek magas a cukortartalmuk, de a túl sok koffein is kerülendő.

