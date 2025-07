Sziget Fesztivál 2025: Kid Cudi váltja A$AP Rockyt a színpadon, de vajon mi történt a színfalak mögött? - Videó!

Több millió európai rajongó értetlenül áll a hír előtt, hogy A$AP Rocky lemondta több augusztusra tervezett európai koncertjét is. A bejelentés különösen fájó pont volt a magyar rajongóknak is, ugyanis a Sziget Fesztivál 2025 egyik főfellépőjéről van szó, aki a pénteki nap headlinere lett volna a Nagyszínpadon. A szigetjeggyel rendelkezőknek azonban nem sokáig kellett búslakodni, ugyanis kiderült, hogy egy hasonló kaliberű szupersztár Kid Cudi fogja helyettesíteni a színpadon A$AP Rockyt.

Sziget Fesztivál 2025: a várandós Rihanna férje A$AP Rocky lemondta a koncertjét, Kid Cudi ugrik be a helyére

Forrás: Anadolu

Nem tudni, hogy miért mondta le a Szigetes fellépését A$AP Rocky

Bár a fesztiválozókat megnyugtatta a tudat, hogy a rappert egy másik világsztár váltja a színpadon, az továbbra is kérdéses, hogy mi késztette arra A$AP Rockyt, hogy lemondja az európai turnéját. A váratlan döntése azért is ijesztő, mert az előadó felesége Rihanna idén májusban jelentette be, hogy a harmadik gyermekükkel várandós.

