A megfázás okozta orrdugulás nem csak a nappalokat, az éjszakákat is megkeserítheti. A szerencsésebbeknél akiknél alig-alig jelentkezik, de vannak olyanok is, akik hosszú napokig nem kapnak levegőt. Szerencsére van néhány trükk, amivel enyhíthetjük ezt a kellemetlen jelenséget.

Hogyan alakul ki az orrdugulás?

Az orrüreg kiemelt feladata a belélegzett levegő felmelegítése, párásítása és tisztítása, melyhez nagy nyálkahártya felületre és kiterjedt érhálózatra van szükség. De vajon mi zárja el az orrban a levegő útját? Többek közt az, ha ennek az erekben bővelkedő nyálkahártyának egy gyulladás hatására jelentősen megnő a térfogata, megduzzad, a duzzanat pedig gátolja a levegő útját. Az orrjáratot elzárhatja még orrpolip, orrdaganat, elferdült orrsövény, megnagyobbodott orrgarati mandula, sőt gyermekeknél akár idegen test is.



Az orrdugulás gyakori okozói a felsőlégúti megbetegedések, az orr-és torokgyulladás. Ekkor az orrnyálkahártya a kórokozók jelenlétére reagál, ezért alakul ki a duzzanat. Orrdugulást a fent említetteken kívül okozhat még allergia, bakteriális fertőzések, de okozhatja az időjárás hirtelen változása is.

A tünetek

Az orrdugulás legfőbb tünete, hogy nem kapunk levegőt, nehézkes az orron át történő légzés. A kialakult duzzanat miatt az orrüregben felhalmozódhat nyálka és váladék, ami kellemetlen, feszítő érzést, fejfájást okozhat. Ha nem kapunk levegőt, az alvás minősége is romlik. Éjjel normális esetben az orrunkon keresztül lélegzünk, de ha ez eldugult, kénytelenek vagyunk szájon át venni a levegőt. Ettől kiszárad a torkunk és a szánk, ami további kellemetlenségeket okozhat.

Mit tehetünk az orrdugulás ellen?

Nagyon fontos, hogy megpróbáljunk megszabadulni az orrdugulástól, hogy elkerüljük a szövődményeket. Erre különböző módszerek vannak:

1. Orrmosás: Sokan ódzkodnak ettől a módszertől, pedig nagyon hatásos, és nem is annyira kellemetlen, mint az első ránézésre látszik. Az izotóniás vagy steril fiziológiás sóoldattal történő öblítés megtisztítja az orrüreget, ezáltal megszabadít a váladéktól is. Az orrmosáshoz különféle eszközök kaphatók, ám ezeket csak patikában szerezzük be!

2. Gőzölés: A forró víz, esetleg a kamillatea gőzének belélegzése enyhíti az orrdugulást. Feloldja a nyákot, ezáltal könnyebbé válik a légzés.

3. Orrsprayk és orrcseppek: A gyógyszertartalmú készítményeknek érösszehúzó hatásuk van, így viszik le a dugulást okozó duzzanatot. Hosszú távon nem ajánlott a használatuk, függőséget okozhatnak. Orrspray közül érdemes a tengervizeseket választani, ezeket gyerekek is használhatják korlátlan ideig, nem lehet hozzászokni.

4. A lakás levegőjének párásítása: Ahogy fentebb írtuk, a száraz levegő is okozhat orrdugulást, ezért érdemes otthon párásítani, hogy növeljük a levegő páratartalmát.

Ha megfázás vagy felsőlégúti betegség miatt dugul az orrunk, elengedhetetlen a pihenés, és megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, ez is hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.