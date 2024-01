Ha náthásak vagyunk és gyengül a szaglásunk vagy alig érzünk ízeket, rögtön arra gondolunk, hogy koronavírussal fertőződtünk meg. Pánikra azonban semmi ok, egy egyszerű nátha is előidézhet ilyen tüneteket.

A pandémia minden ember életét felforgatta három évvel ezelőtt. Nincs ember, aki ne jegyezte volna meg a Covid alatt, hogy a betegség egyik jellemző tünete a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. Azóta, ha felsőlégúti megbetegedésben szenvedünk, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy alig érezzük a reggeli kávé illatát, esetleg tompábban érezzük az ízeket, azonnal koronavírus-fertőzésre gyanakszunk, pedig egy egyszerű megfázás is okozhat ilyen tüneteket.

Mindennek az orrdugulás az oka

Teljesen tipikus jelenség, hogy megfázás esetén tompul a szaglás minősége. Az influenzaszerű megbetegedések 60 százalékánál előfordul az ízérzékelés és a szaglás csökkenése. Ez az állapot azonban nem tart soká, amint meggyógyultunk, visszarendeződnek a dolgok. A szaglás és ízvesztés elvesztésének legfőbb oka az orrdugulás.



Az orrüreg kiemelt feladata a belélegzett levegő felmelegítése, párásítása és tisztítása, melyhez nagy nyálkahártya felületre és kiterjedt érhálózatra van szükség. Ha a nyálkahártya begyullad, megnő a térfogata, megduzzad, elzárva ezzel a levegő útját. Kevesebb oxigén jut a tüdőbe, és az ételek illata, aromája sem jut el az érzősejtekhez.

Segíthetünk magunkon!

A szaglás azonban alapvető érzékelő funkció, figyelmeztet arra, ha valami megromlott, és arra is, ha veszélyben vagyunk (pl. füst, tűz). Elvesztése kellemetlen lehet, nem tudjuk élvezni az étkezéseket sem. Ez az állapot szerecsére nem végleges, de ettől függetlenül megpróbálhatjuk enyhíteni a panaszokat. Segíthet az orrmosás és a párologtatók használata, de vásárolhatunk orrsprayket, orrcsepeket is. Az érösszehúzó hatású készítményekkel nem árt vigyázni, könnyen rászokhatunk, ezeket egy hétnél tovább nem szabad használni. Érdemesebb a tengervizes orrsprayket használni megfázás esetén, ezeket a gyerekek is biztonsággal használhatják időkorlát nélkül.

A szaglás és az ízérzékelés elvesztése kellemetlen tünet lehet, de nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Természetesen érdemes orvoshoz fordulni, de ha a fent említett módszereket alkalmazzuk, és megszüntetjük az orrdugulást, azzal a szaglásunk is rendeződhet.



A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.