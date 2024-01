A hüvelyfertőzéseknek több fajtája lehet, leggyakrabban baktérium vagy gomba okozza őket.

Bakteriális vaginózis

Bakteriális fertőzés esetén a hüvely kórokozókkal szembeni védelmét biztosító Lactobacillusok száma valamilyen okból csökken, a többi baktérium elszaporodik, ez pedig a hüvelyflóra kényes egyensúlyának felborulásához vezet. Ilyenkor bőséges, kellemetlen szagú, szürkésfehér színű hüvelyi folyás jelentkezik. Ha a bakteriális fertőzés kezeletlen marad, akkor méhnyálkahártya- vagy kismedence-gyulladássá fajulhat. A bakteriális vaginózist általában antibiotikummal kezelik, de a kúra elengedhetetlen része, hogy a hüvelyflóra egyensúlyát visszaállítsuk. A bakteriális vaginózis a fogamzóképes korú nők körében a rendellenes hüvelyi folyás leggyakoribb oka: hatással van a komfortérzetre, a párkapcsolatra és a szexuális életre. Sokan nem tudják, hogy nem minden esetben jár fájdalommal és gyulladással, akadnak olyan esetek is, amikor valaki teljesen tünetmentes. A bakteriális vaginózis nem tartozik a szexuális úton terjedő betegségek közé, több dolog is okozhatja, mint például a különböző intim mosakodók, spray-k, de a túl gyakori irrigálás is felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát. A fogamzásgátló tabletta szedése szintén okozhatja a hüvelyflóra megváltozását, továbbá a helytelen táplálkozás, túlzott stressz, dohányzás is hajlamosíthat a bakteriális hüvelyfertőzésre.

Hüvelygomba

A gombás eredetű hüvelyfertőzés igen gyakori megbetegedés – a nők háromnegyede túlesik rajta élete során legalább egyszer. A hüvelygombát sárgás-fehéres folyás kíséri, amelynek állaga gyakran túrós. A szeméremtest ég, viszket. Ennél a problémánál is fontos, hogy mielőbb orvoshoz forduljunk és a gombák elpusztítása mellett a hüvelyflóra egyensúlyának visszaállításáról is gondoskodjunk. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a gombás hüvelyfertőzést kizárólag szexuális úton lehet elkapni, ez azonban nem így van. A betegséget okozó gombák természetes módon is jelen vannak a nők hüvelyében, baj ebből akkor van, ha különböző hatások a hüvelyflóra egyensúlyát megbontják, emiatt a gombák nagy számban elszaporodnak, és fertőzést okoznak. Elszaporodhatnak magas szénhidrát-, illetve cukortartalmú ételek fogyasztásának hatására, antibiotikumos kezelések után, fogamzásgátló gyógyszer szedése miatt, az intim zóna túl gyakori vagy nem megfelelő tisztítása következtében, de műszálas fehérnemű viselése miatt is.

Hüvelyszárazság

A hüvelyszárazság kialakulásának hátterében hormonális változások állnak, amelyek a változókorban természetes folyamatok a petefészkek működésének megszűnésével. A fiatalabb korban a problémát okozhatja sok minden, amely felborítja a hormonháztartást, például egy drasztikus fogyókúra, de jelentkezhet tartós stressz hatására is. Fogamzásgátló szedése, endometriózis, cukorbetegség vagy hormontartalmú gyógyszerek szedése ugyancsak kiválthatja a panaszokat. A hüvelyszárazság tipikus tünete, hogy szex közben a megfelelő hosszúságú előjáték hatására sem termelődik a hüvelyben nedvesség. Az aktus emiatt fájdalmas lehet. A hüvelyszárazság tünetei enyhíthetők hormontartalmú és hormonmentes hüvelyi készítmények rendszeres használatával. Ezek a készítmények hidratálják és helyreállítják a hüvelyhámot. Kevesen tudják, hogy a kezeletlen hüvelyszárazság miatt védtelenebb, sérülékenyebb a hüvelyhám, ezért könnyebben, gyakrabban alakulhatnak ki a fent említett fertőzések is.

