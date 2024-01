Van, akinek naptárt lehet igazítani a menstruációs ciklusához, másoknál viszont ez nem annyira kiszámítható, ráadásul sokan az életüket megkeserítő hüvelyszárazsággal is küzdenek. Nézzük, a hormonális változások mellett mely életmódbeli tényezők vezethetnek idáig, és mit tehetünk azért, hogy jobb legyen a közérzetünk, és a szex is zökkenőmentesen működjön!

Bármilyen életkorban előfordulhat

A hüvelyszárazság sajnos minden nőnél előfordulhat, és nem csak akkor, ha a változókorba lépett, ugyanis kortól függetlenül kialakulhat akár időszakosan, akár tartósan. Természetesen a hormonális változások váltják ki a leggyakrabban, de különböző betegségek, stressz vagy túlzásba vitt diéta is okozhat hüvelyszárazságot. A hüvely nem megfelelő nedvessége pedig égő, viszkető érzéssel járhat a mindennapokban, és a szexuális aktus is fájdalmas lehet miatta.

A hüvelyszárazság oka és következményei

Normális esetben a hüvely falát egy átlátszó, vékony hámréteg borítja, nedvességét a méhnyak körüli mirigyek által termelt váladék biztosítja, amelynek bőségéért az ösztrogén is felel. Ha kevesebb termelődik, csökken a hüvely hidratáltsága, ez pedig számos komoly szövődmény kialakulásához vezethet. A hüvelyszárazság ugyanis fogékonyabbá tesz a különböző fertőzésekre, amelyek tovább terjedhetnek a húgycső és a húgyhólyag irányába. Az égő, viszkető érzés pedig a hangulatunkat és az életminőségünket is rontja, nem beszélve a szexuális életünkről, amelyet a hüvelyszárazság alapvetően negatívan befolyásol.

A nem megfelelő táplálkozás a hüvelyt is érinti

A helytelen táplálkozás sok gondot okozhat a szervezetünkben, főleg, ha szélsőséges diétákba fogunk. A drasztikus fogyókúrákkal, élelmiszercsoportok teljes elhagyásával nélkülözhetetlen vitaminoktól és tápanyagoktól fosztjuk meg a szervezetünket, hiszen a változatos étrend a testünk egészséges működésének az alapja. A szélsőséges diéták gyakran a testképzavar következményei, akik ebben szenvednek, tévesen azt hiszik, hogy olyan testi hibájuk van, amely csúnyává teszik őket, így, ha ez a testsúlyukkal függ össze, képesek a végletekig sanyargatni magukat.

Akár testképzavar, akár más miatt diétázunk, az egyhangú étkezés, a koplalás vagy a szénhidrátbevitel eltúlzása vagy minimalizálása az egész szervezetre hatással van. Felboríthatja például a hormonrendszer kényes egyensúlyát, ami nemcsak a menstruációs ciklust befolyásolhatja, de következménye lehet a hüvelyszárazság is. Ha túl sok mindent megvonunk a szervezetünktől, fiatal korban is jelentkezhet a probléma, ami nagyban megkeserítheti az életünket. A hüvelyszárazság tipikus tünete, hogy szex közben, a megfelelő hosszúságú előjáték hatására sem termelődik a hüvelyben nedvesség, az aktus emiatt fájdalmas lehet. Van, aki sport vagy akár pihenés közben is érzi a kellemetlen tüneteket.

A hüvelyszárazság tünetei enyhíthetők hormonmentes hüvelyi készítmények rendszeres használatával. Ezek a készítmények hidratálják és helyreállítják a hüvelyhámot, hozzásegítenek a jobb közérzethez.

