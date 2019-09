A házi kedvenceket érintő megbetegedések nem csupán a gazdik lelkét, de pénztárcáját is igencsak megterhelik. Az állatorvosi költségek mellett, a gyógyszerek is igen jelentős kiadást róhatnak az emberre, amire sokan nincsenek felkészülve. Jóval olcsóbb és a kutya, macska szempontjából biztonságosabb, továbbá komfortosabb a megelőzés, amire ma már több, kombinált készítmény is rendelkezésre áll tabletták, cseppek, spray-k, nyakörvek formájában – attól függően, hogy milyen élősködőtől kívánod megvédeni kisállatodat.

A házi kedvencek leggyakoribb élősködői

Bélférgek

Az ilyen típusú paraziták a kutyákat és a macskákat lényegében bárhol és bármikor megfertőzhetik, még úgy is, hogy lakásban vannak tartva. Egy galand- vagy fonálféreg fertőzés a hasmenésen, drasztikus fogyáson és rossz közérzeten túl például az immunrendszer legyengüléséhez is vezethet, a kifejlett férgek továbbá a bél érrendszerén keresztül akár a májba és a tüdőbe is eljuthatnak.

Mivel már csak akkor vesszük észre a férgességet, amikor elszaporodtak a paraziták és komoly gondot okoznak, így érdemes negyedévente széles-sprektumú féregtelenítést végezni.

Kullancs

Ettől az élősködőtől elsősorban a kutyákat kell félteni, illetve a kertbe kijárós macskákat. Sétáltatás közben észrevétlenül megy bele a kullancs az állatba, amit – főként a hosszabb, sűrűbb szőr esetén – lehet, hogy már túlkésőn veszel észre. Ennek a parazitának 48 óra kell ahhoz, hogy átadja a baktériumokat, melyek kullancstól függően jelenthetnek Lyme-kórt, anaplazmózist, vérzéses kullancslázt vagy épp babéziózist.

Minden séta vagy kertben töltött idő után érdemes ellenőrizni házi kedvenced bőrét, kiemelten kezelni a „melegebb" területeket, mint a fül környéke vagy a hónalj.

Bolha

Ez az apró élősködő nem csupán a kutya vagy macska hétköznapjait képes megkeseríteni. Egyrészt fertőzéseket terjeszthet, másrészt elszaporodva az állat egészségét is komolyan veszélyezteti anélkül, hogy betegséget váltana ki. Sőt, egy lakásban tartott házi kedvenc esetén nem ritka, hogy a kézmosást mellőző simogatás, vagy az állat fekhelye környékén való hosszabb tartózkodás következményeként az emberre is átkerülhetnek a bolhák. Hazánkban több mint 100 bolhafaj él, és sokuk épp úgy kedveli a vérünket, mint szeretett állatainkét.

Az emberre is veszélyesek

Ne gondold, hogy egy-egy élősködő által okozott betegség Rád nem lehet kihatással. A galand-, kampós- vagy orsóférgesség és a vérzéses kullancsláz például az emberre is komoly veszélyt jelenthet.