Caramel kislánya, Szofi még csak 5 éves, de már meglepően komoly témák és kérdések is foglalkoztatják.

Caramel, aki 15. jubileumi koncertjére készül az Arénában, elárulta, hogy nem különösebben aggasztja az idő múlása, sőt, mindezt szép és jó dolognak tartja, amit tudni kell jól megélni. Az idő múlása egyébként már kislányát is foglalkoztatja, Caramel pedig a komolyabb témák elől sem zárkózik el, ha kislánya ezekről szeretne beszélgetni. "Annak is megvan a szépsége, hogy 5 évesek vagyunk, meg annak is megvan a szépsége, hogy 85 évesek vagyunk. Ez az élet rendje" - vélekedik a kérdésről Caramel.