Október végén egyre több kisgyermekes család vesz részt ijesztő, jelmezes Halloween programokon. Az óvodák, sőt még a bölcsődék is tökfaragó délutánokra várják a kicsiket és a nagyokat. Az angolszász országokban népszerű ünnep egyre több követőt szerez magának nálunk is. De kell-e nekünk Halloween parti?

Talán sokan nincsenek tisztában vele, hogy amikor továbbviszik a Halloween ünnepkörét, valójában ősi pogány, egyes nézetek szerint pedig kimondottan sátánista, emberáldozatokat követelő hagyományokat követnek. Hogy helyes-e egy ilyen eredetű, idegen szokást nálunk is meghonosítani, kérdéses. Az viszont bizonyos, hogy a Halloween Magyarországon is kezd egyre népszerűbbé válni. Bár itt van nekünk a Mindenszentek és a Halottak napja, a Halloween már csak azért is vonzó, mert a meglévő szokásainkhoz képest új színt csempész az őszi rutinunkba. A novemberi temetőjárás során többnyire lehajtott fejjel, búskomoran elrendezgetjük virágjainkat, és csendben gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért. A Halloween ehhez képest egy színes, szagos, zajos ünnep, amely némi mókát és vidámságot csempész ebbe az időszakba. Erre pedig mindig szükségünk van, akárcsak a kereskedőknek az extra profitra.

Mint minden ünnep, a Halloween is pluszbevételiforrást jelent az üzleteknek.

Amikor a véres jelmezek reklámja és a mesterségesen generált vásárlásvágy ömlik ránk mindenfelől, amikor a maszkok, arcfestékek, ijesztő formájú édességek és dekorációs kellékek mind kelletik magukat, ember legyen a talpán, aki ellenáll a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatoknak! Nem könnyű, de nem is lehetetlen egy lépéssel hátrébb állni és azt mondani, nem kérünk a fogyasztói társadalom ránk erőltetett ünnepnapjaiból, mi szeretnénk kimaradni ebből az idegen hagyományból. Igen ám, de miért is ne csapnánk mi is egy hátborzongató bulit?

A gyerekek imádják a farsangi beöltözést, miért ne akarnának ősszel is maskarát ölteni? A tinik vonzódnak mindenhez, amitől feláll a hátukon a szőr, a felnőttek meg örülnek, ha végre őket is szívesen látják egy mulatságon, ahol még a komolytalan, vidámabb énjük is felszínre törhet.

Erre a gondolatra néhány fiatalabb olvasó talán felkapja a fejét, de jobb, ha tisztában vannak vele ők is, hogy a harmadik vagy a negyedik X után is szüksége van az embernek némi szórakozásra, nevetésre vagy egy-egy féktelen partira. Lehetősége viszont nem sok van, hogy olyan helyet találjon, ahol felszabadultan bulizhat. A kocsmák a kamaszokra, az egyetemistákra vagy a masszív italozókra rendezkednek be, diszkóba szintén a fiatalabbak járnak. A mozi meg az étterem jöhet még szóba, de az előbbiben nem lehet beszélgetni, az utóbbiban meg táncolni. (Mondjuk, azt az előzőben sem.) Maradnak hát alkalomadtán a koncertek és a téli időszak báljai. Mulatni mulathatunk ezekben, de mégsem bújhatunk valaki másnak a bőrébe, nem ölthetünk álarcot vagy jelmezt, mert az sokak szerint idétlen és gyerekes és amúgy is kötnek minket a társadalmi konvenciók.

Beöltözős bulikra tehát azért is szükségünk van, mert a mindennapi mókuskerék gyakran bedarálja az embert.

Viszont ha olyan tevékenységbe fogunk, ami kívül esik a hétköznapi rutinunkon, megdolgoztatjuk a kreativitásunkat, a problémamegoldó és a stratégiai készségeinket. Meg kell ugyanis terveznünk, minek öltözzünk be, hol és hogyan szerezzük be a jelmezt, milyen bizarr menüvel és játékos feladatokkal készüljünk. Ráadásul ezalatt kipróbálhatjuk magunkat egy eddig ismeretlen szerepben, így jobban megismerhetjük önmagunkat. Tét nélkül tapasztalhatjuk meg, milyen érzés, ha különlegesek vagyunk vagy ha szuperhatalom kerül a kezünkbe. Nem csoda hát, hogy a tengerentúlon a szokásos múmia, csontváz, boszorkány, vámpír, zombi, szellem kosztümökön kívül a szuperhős jelmezek igazán kelendőek ez idő tájt.

Ne keverd a szezont a fazonnal! - A Halloween nem egyenlő a Halottak napjával

Ha úgy döntünk, beállunk a sorba, és csapunk egy „szellemes" őszi mulatságot, bátran használjuk a kreativitásunk! Új jelentést adhatunk meglévő holmijainknak, kölcsön is kérhetünk néhány kiegészítőt, de a second hand üzletek, bolhapiacok filléres termékei közül is válogathatunk, hogy lefaragjunk a költségeinkből A lényeg nem a tökéletes kivitelezésben rejlik, hanem abban, hogy együtt töltsünk egy kis időt azokkal, akikkel jól érezzük magunkat. Annyira közhelyesen hangzik, mégis igaz, hogy sokan csak a munkahely és az otthon között ingázunk, távolabbi rokonainkra, barátainkra pedig egyre kevesebb időt szánunk. Egy buli szuper lehetőség arra, hogy egy kicsit együtt legyünk a számunkra fontos emberekkel. Ahelyett, hogy kézzel-lábbal tiltakoznánk a Halloween ellen, talán érdemesebb lenne a lehető legjobbat kihozni belőle.