Meghan Markle egy olyan országból jön, ahol az emberek nem hajlongnak és pukedliznek senki előtt, most pedig térdet kell hajtania a királynő előtt és Kate Middleton előtt a magánéletben is. Nem könnyű feladat kitalálni, hogy ki előtt kell térdet hajtani, a protokoll attól függően változik, hogy ki van épp jelen. Minden a királyi családban elfoglalt rangtól függ. Ő a királynő unokájának felesége, aki a rangsorban követi a bátyját, Vilmos herceget, a leendő királyt. És megelőzi őt Károly herceg, és ennek következtében Camilla Parker-Bowles is, aki Cornwall hercegnéje. Nehéz feladat ez, Charles Spencer, Diana öccse, aki részt vett az egyik ilyen fogadáson azt mondta, annyit hajlongott, hogy a végén már az egyik lakáj előtt is meghajolt.

Még egy egyszerű gyümölcsfogyasztás is izgalmas a királyi palotában. Az kizárt, hogy megfogunk egy almát, meghámozzuk, és megesszük. Késsel és villával kell nekilátni. És teljesen más szabályok vonatkoznak a mangóra, sőt, még a banánra is.

Meghannak azonban nem csak a fentiekben változott meg az élete, királyi fenségnek lenni sok tiltást jelent.

Nincs többé színészet. Fel kellett adnia a karrierjét, soha többé nem fog játszani, annak ellenére, hogy ez volt az álma, és ráadásul tehetséges is volt. Nincs többé Instagram. Látszólag nem nagy ügy, de a mai világban mégis az. Le kellett mondania minden közösségi médiáról. Nincs többé blogolás. Meghan egy életstílus oldalt írt, The Tig címmel, ahol utazási élményeket, életstílus és smink tanácsokat posztolt. Úgy tudni, a Tignanello vörösborról nevezte el, ami az egyik kedvence, szeret néha kortyolgatni belőle. Nincs többé autogramosztás. Nem is olyan régen már azt mondta a rajongóknak, hogy sajnálja, de nem adhat autogramot. Mostantól vigyáznia kell arra, hogy ne éljenek vissza az aláírásával. Nincs többé káromkodás. Minden újévkor fogadkozott, hogy nem káromkodik többé, de ezen azért még van mit csiszolni. Nincs többé torontói ház. A torontói háza sokkal nagyobb, magasabb a mennyezete, és jóval modernebb, mint a Nottingham Cottage. Nincs többé magánélet. A királyi családot mindig szemmel tartják, és még akkor is, ha nincs ott a sajtó, az emberek felvételeket készítenek az okostelefonjaikkal.

És ami talán a leglényegesebb, hogy Meghan feladta a személyes biztonságát. A királyi család tagjai a magas társadalmi státuszuk miatt mindig a támadások célpontjai lesznek. Meghannek el kellett végeznie egy speciális légi kísérői tanfolyamot, amely során színleg elrabolták. Megtanították arra, hogyan kell tárgyalnia az elrablóival, és hogyan kell életben maradnia. Igazi lőszert használtak, hogy tudja, milyen az, ha elsütnek egy fegyvert. Nagyon komoly kiképzés volt, és ő állítólag kitűnőre vizsgázott.

Hogy mi mindenről kell még kellett még lemondania Meghannek, azt a Spektrum Home-on látható dokumentumfilmben megnézheted.