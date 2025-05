Képzeld el, hogy minden reggel ugyanaz a kellemes hang kíván jó reggelt, poénkodik, zenét ajánl, és úgy beszél, mintha tegnap is együtt reggeliztetek volna. Egyetlen apró csavar van a történetben: nem ember, hanem egy AI. A német Antenne Bayern rádió reggeli műsorát ugyanis fél évig mesterséges intelligencia vezette – és a hallgatók mit sem sejtettek.

AI vezette a rádióműsort egészen 6 hónapig, ezen az adón.

Forrás: Shutterstock

Fél évig az AI vezette ezt a rádióműsort

Igen, jól olvasod. Fél éven át egy mesterséges intelligencia, Günther, szórakoztatta Bajorországot, és senki sem vette észre. Még a rendszeresen panaszkodók sem. Sőt, az emberek kifejezetten szerették. Az AI olyan jól megtanulta a műsorvezetői manírokat, hogy hozta a klasszikus „jófej rádiós” stílust: kicsit vicces, kicsit tájékozott, kicsit sem idegesítő – éppen mint egy ideális kolléga a reggeli értekezleten.

A kísérlet célja nem más volt, mint tesztelni, vajon észreveszik-e a hallgatók, ha nem ember, hanem algoritmus ül a mikrofon mögött. Spoiler: nem vették. Az AI Günther a nap 24 órájában működött, különböző hangulathoz és napszakhoz igazította a stílusát, és még a zenéről is volt véleménye.

A rádió csak hónapokkal később jelentette be a nagy leleplezést, és a közönség reakciója? Inkább döbbent „Áááááá!” volt, mint „Óóóóó ne!”. Néhányan csalódottak voltak, mások inkább elismerően csettintettek: „Oké, ez durva volt.”

A történetről a Vice magazin is beszámolt, és valóban, ez az egész sokkal többről szól, mint egy jól sikerült tréfáról. Az AI most már nemcsak leveleket ír vagy képeket generál, de simán átver minket rádiósként is – és még csak nem is próbálja elváltoztatni a hangját.

A kérdés persze adja magát: ha a hallgatók nem vették észre, hogy egy mesterséges intelligencia beszél hozzájuk, akkor mi mást nem veszünk észre nap mint nap? És vajon hány AI dolgozik már körülöttünk anélkül, hogy tudnánk róla?