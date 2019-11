Black Friday: néhány éve még nem is hallottunk róla, pedig az USA-ban már a 60-as évek óta kiemelt jelentőségű ez a nap. November utolsó péntekén hatalmas akciók csábítják a vásárlókat, az üzletek pedig kiemelt forgalmat bonyolítanak. A „shopping ünnep" nálunk is egyre elterjedtebb, mégis érdemes végiggondolnunk, részesei akarunk-e lenni a kaotikus nagybevásárlásnak.

Nem régiben csak az Egyesült Államokban volt divatos a hálaadást követő, eszeveszett vásárlás, néhány éve azonban egyre több országban csábítanak vásárlásra a „visszautasíthatatlan" ajánlatok.

Gyilkos indulatok

Az emberek ráharapnak a csalira, és egymást – akár halálra – taposva küzdenek, hogy valamennyivel olcsóbban juthassanak egy adott termékhez. Bizonyára te is láttál már olyan felvételeket, amiken az emberáradat kezelhetetlenné vált egy-egy áruházban. Amikor a tömeg elszabadul, az mindennek nevezhető, csak biztonságosnak nem. Minden évben emberek tucatjai sérülnek meg ilyen tájt, gyakoriak a zúzódások, a csonttörések, az agyrázkódás és a ficamok. Egyik sem hangzik túl jól. Arról nem beszélve, milyen kezelhetetlen méretűre duzzad a vevők dühe, ha valaki elorozza előlük a kiszemelt terméket. Aztán ott vannak a kasszáknál kígyózó sorok, amelyek a legszelídebb vásárlókból is kihozhatják a legrosszabbat. Az ünnepek előtt gyakoribbak a tömegverekedések a boltokban, mert ilyenkor stresszesebbek, türelmetlenebbek vagyunk, a boltok pedig túlzsúfoltak.

Amikor elveszik a lényeg

A helyzet tehát nem túl rózsás. Éppen ezért érdemes feltennünk magunknak a kérdést: biztos, hogy úgy akarok spórolni, hogy ész nélkül költekezem? Mert ez így egy kicsit abszurdnak hat. Persze, vannak, akik előre megtervezik, mit mikor vásárolnak, és valóban csak az kerül a kosarukban, amire szükségük van. A különleges akciókkal azonban az a baj, hogy impulzusvásárlásokra sarkallnak minket, vagyis egy rakás olyan holmit is a kosarunkba dobálunk, amikre valójában semmi szükségünk. Az ész nélküli vásárlással az is gond, hogy nem jut időnk a termékek összehasonlítására, pedig fontos lenne több szempontot (pl. ár, teljesítmény, anyagösszetétel, származási ország...) is mérlegelnünk. Ha felesleges árukat cipelünk haza, hol marad a spórolás? Az akciók során előfordulhat, hogy néhányan adósságba verik magukat. A kedvező árak vásárlásra buzdítanak, így aztán sokan többet költenek ilyen tájt, mint az év más időszakában.

Mi a gond?

A Fekete Pénteken az elektronikai cikkek a legkelendőbbek. A gond az, hogy minden egyes új telefon, tablet, fényképezőgép és egyéb kütyü idejekorán a kukában landol. Az e-hulladéknak pedig csak 20 százalékát hasznosítják újra. Amikor elektronikai cikk kerül a lerakókba, előfordulhat, hogy mérgező anyagok, például ólom vagy higany jut az élővizekbe, a talajba vagy a levegőbe. Ez pedig egészségügyi kockázatot jelent, például nagyobb eséllyel alakul ki gyermekeknél idegrendszeri és kognitív rendellenesség.

Az olcsó árak akkor is vonzóak, ha ruhaneműről van szó. Félelmetes viszont, hogy másodpercenként (!) egy teherautónyi textilhulladék keletkezik világszerte. Minden nap. A fast fashion elhozta azt a korszakot, amikor kétszer annyit vásárolunk, mint az ezredfordulón, és fele annyi ideig hordjuk a holmijainkat. Az olcsó és rövid használatra szánt termékek gyártása sok értékes ivóvizet pazarol el az alapanyagok termesztése és a termékek előállítása során, ráadásul mérgező kemikáliák kerülnek az élővizekbe.

A 21. század egyik legnagyobb problémája, hogy évente több millió tonna műanyagszemét keletkezik, amelynek csupán 9 százalékát hasznosítjuk újra. A többi 91 százalék nagy része az óceánokban végzi. Vagy a tengeri állatok gyomrában.

Mit tehetsz te? Mitől lesz fenntartható a vásárlás?

Bár a fogyasztói társadalom folyamatosan költekezésre és pazarlásra csábít, mi magunk is tehetünk azért, hogy zöldebb legyen a vásárlás. Már az is sokat számít, ha lehetőleg egy helyről válogatjuk össze az online rendelésünket vagy ha minél kevesebbszer ülünk kocsiba a bevásárlások kedvéért. Az is jó ötlet, ha új termékeink használatát nem néhány hónapra, hanem hosszabb időtartamra tervezzük. Érdemes a használt vagy újrahasznosított cikkek piacán is szétnéznünk. A kézzel fogható ajándékok helyett választhatunk közös élményeket, programokat. Ha vásárolni indulunk, ne felejtsük otthon a többször használható szatyrunkat! Részesítsük előnyben az újrahasznosítható csomagolási módszereket! A legtöbbet azzal tehetjük környezetünk megóvásáért, ha kevesebbet vásárolunk. Itt az ideje, hogy változtassunk a „megveszem, eldobom" gyakorlaton. Ehhez nyújt alternatívát a „Ne vásárolj semmit nap", amit ugyanúgy november utolsó péntekén tartanak, mint a Black Fridayt. Erről a kezdeményezésről nem sokat hallottunk, bár majd' harminc éves múltra tekint vissza. 1992-ben, Kanadában emelték fel először a hangjukat civilek, hogy szembemenjenek a bolygót fenyegető túlfogyasztás trendjével. Ahogy nekik, úgy neked is van választásod. Rajtad múlik, mire szavazol a pénzeddel. Hozz felelős döntést!