A Blikk úgy tudja, hogy Tóth Gabi a karácsonyi ünnepek tájékára volt kiírva, ám az orvosa jelezte neki, ha nem is két hét múlva, de a szülés korábban is megindulhat. Az énekesnő ezért is döntött úgy, hogy az utolsó heteket pihenésel tölti, a Sztárban sztár leszek! zsűriszékében pedig nővére, Tóth Vera váltotta.

Gabi most fedetlenül, póló nélkül mutatta meg a terhespocakját. Az Instagramon megosztott fotóról annyit írt, hogy neki is jó lesz később visszanézni majd.

"Amúgy jól vagyok/vagyunk! Fáj a hátam, derekam, sehogy sem kényelmes, aztán mire megtalálom a jó pozíciót addigra mennem kell pisilni megint...ezzel jár! Nehéz már a súly! Hihetetlen élmény minden nehézségével! Ez a mi csodánk hölgyeim és uraim is!! Ja amúgy van rajtam naci! Nem is olyan rövid.. csak már megeszi a pocakom"