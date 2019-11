Gönczi Gábor a fogyókúrája elején még nem alakította át az étkezését, a gyógynövényes kapszula segítségével úgy is fogyott, hogy kevesebbet evett a megszokott ételekből. Később azonban rájött, hogy még hatékonyabb lehet a fogyás, ha odafigyel, hogy mit és mikor eszik! A műsorvezető a TV2 Több mint testŐr című műsorbában beszélt erről.

A TV2 műsorvezetője élete legjobb formájában van. Amíg a nyár a legtöbb embernek néhány pluszkilót hoz, addig ő tovább fogyott, már mínusz 10 kilónál jár. Gönczi Gábor elmondta, hogy a sikeres fogyása után most már sportolni is jár, így nem kevés izmot is sikerült magára szednie.

Hogy miként alakította át Gábor az étkezési szokásait, és mit tesz azért, hogy jó formában legyen, azt az alábbi videóban megnézheted.