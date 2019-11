Szinte egy szabad perce sincs Veréb Tamásnak, aki a koncertezés mellett a színházi felkéréseknek is eleget tesz. A nézők legnagyobb örömére hamarosan két darabban is színpadra lép. „December közepén Kerényi Miklós Gábor rendezésében kerül bemutatásra az Átriumban a Gyilkos Ballada, amelyben egy irodalom professzor családapa, Michael karakterébe bújok. A darabban a sitcom-okat megidéző humor is jelen van, de ahogy a címből is kiderül a történet gyilkosságba torkollik. Szerelem, szenvedély és indulatok: egy szerelmi háromszög története ez, amelyben Muri Enikővel, Simon Panna Boglárkával és Kerényi Miklós Mátéval lépünk színpadra. A próbák után treníroznom kell magamat arra, hogy „kijöjjek" a szerepből, ami nem könnyű, hiszen ennek a karakternek a bőrében 1000 fokon kell égni" – árulta el az Édesítőben a színész, aki a Pesti Magyar Színházban A kincses sziget premierjére is készül. „Ebben az előadásban három karaktert is alakítok. Igazi kihívás ez számomra. Idővel biztos alakulnak ki olyan technikák, amelyek segítségével még könnyebb „letenni" a szerepeket. Hazafelé a kocsiban ülve már tudatosan készítem magam arra, hogy ellazuljak, ne a színházi munkán pörögjek. Tudni kell elengedni a munkát, a szerepeket. Nagyrészben sikerül is, de ez nem könnyű feladat egy-egy próba vagy előadás után. Számomra erről is szól a színházi szakma, hogy le tudjam „küzdeni" a karaktereket magamról és újra Veréb Tamás lenni" – mondta a műsorvezetőnek, Molnár Andinak a színész.