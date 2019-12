Ismét nagy fába vágja a fejszéjét Emilio, aki állandóan tele van újabb és újabb tervekkel. „Egy percre se szoktam leállni, nemcsak a zenében, a klipek terén vannak folyamatosan ötleteim, de az élet egyéb területén is. Nemsoká lezárul a tehetségkutató, amelynek győztesét felkarolom majd és segítem a zenei életben. Tervezek egy főzőversenyt is, de a következő nagy projekt a roma szépségverseny szervezése lesz. Tina már hallott róla, de nem igazán volt lelkes, így egy családi jóbarátunkat is bevontam a szervezésbe a legnagyobb titokban" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio, akinek felesége valóban nem repes az örömtől a szépségverseny miatt. „Emilio azt hiszi, hogy bármit is titokban tud tartani. Látom, hogy megy a sutyorgás, pontosan tudom, hogy mit tervez. Nem vagyok féltékeny típus, megvan közöttünk a kölcsönös bizalom és tisztelet, de attól még nem örülök a szépségversenynek. Emilio nagy szervező, örül, amikor egy újabb tervet megvalósíthat, őt ez viszi előre. Most épp a szépségverseny gondolata mozgatja. Itt a hölgyek lesznek a főszereplők, szerintem minden férfi lelkes, ha egy ilyen eseményről van szó" – tette hozzá Tina.