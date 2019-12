Az #AdakozóKedd egy globálisan terjedő mozgalom, amit a Black Friday ellensúlyozására hívták életre, hogy az embereket a nagy vásárlások időszakában arra buzdítsák, hogy odafigyeljenek egymásra, az elesettekre, a hátrányos körülmények között élőkre, és adományokkal másoknak is segítsenek, örömet okozzanak. A mai napon 171 szervezet adománygyűjtési kampányát lehet támogatni Magyarország legnagyobb közösségi adománygyűjtő oldalán.

Az #AdakozóKedd a nap, amikor minden az adományozásról, a jótékony cselekedetekről és ezek ünnepléséről szól. Elsődleges célja a hazai adományozási kultúra erősítése, valamint, hogy felhívja a figyelmet a filantrópia fontosságára. Világszerte hatalmas érdeklődés övezi a nemzetközi mozgalmat, és évről évre egyre több embert, szervezetet képes megmozdítani hazánkban is.

A civil szervezetek programjairól és közösségi adománygyűjtéseiről az AdakozóKedd oldalán lehet tájékozódni. A NIOK Alapítvány által működtetett online adományozási portálon, az adjukossze.hu-n a mai napon 171 szervezet adománygyűjtési kampánya található, amely közül 100 számára online, 71 számára pedig telefon segítségével lehet adományokat eljuttatni.

Te döntöd el, milyen ügyet támogatsz!

Az állatbarátok most menhelyi kutyáknak segíthetnek, madáretetők építését támogathatják vagy adományukkal egy kiselefántnak segíthetnek, hogy legyen mivel játszania. A gyerekeket mikuláscsomag fedezésével, a karácsonyi vacsora vagy fenyőfa árával lehet most segíteni, de van olyan szervezet is, aki inkubátorra gyűjt szívbeteg kisbabáknak. Mindemellett számos kulturális és emberjogi, egészségügyi, környezetvédelmi ügyet lehet támogatni. Ki-ki a saját ízlése szerint csemegézhet az online adománygyűjtések között.

Celebek felajánlásai az AdakozóKedd-en!

Az Élmény adománygyűjtés egy egyedülálló és rendkívül különleges lehetőség, az adományozók között egy influenszerrel, hírességgel közös élmény kerül kisorsolásra. Az AdakozóKedd alkalmával Kárpáti Rebeka modell-műsorvezető-színésznővel lehet egy teljes napot eltölteni, vagy kedvenc sztároddal együtt is reggelizhetsz, és mindeközben adományoddal 20 életmentő inkubátor vezérlő megvásárlását segítheted. A kezdeményezéshez Böjte Csaba atya, Király Linda énekesnő, Dukai Regina modell, énekesnő, Kocsis Dénes "Dini" az Operettszínház színésze, Kamarás Norbi "Lali" és Király Peti, az ÉNB szereplői csatlakoztak.

Az idei programokról és adománygyűjtésekről az adakozokedd.hu és az adjukossze.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.