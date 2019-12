Négy és fél éves Miklósa Erika örökbefogadott lánya. Anya és gyermeke között nagyon szoros a kapcsolat, nincsenek titkok közöttük, az operaénekesnő a kezdetektől fogva tudatosította Bibiben, hogy ő nem a vér szerinti édesanyja. A kislányt azonban mindez nem érdekli, határtalanul szereti szüleit.

„Egyik nap nem hagyta, hogy befejezzem a mondatot. Kijelentette: 'Anya, hagyd ezt abba, nem így van. Én fogadtalak örökbe titeket, és én foglak örökké szeretni benneteket.' Ez rettenetesen meghatott, könnyek szöktek a szemembe. Visszakérdeztem: 'Tudod, hogy ez mit jelent?' És már felelt is: 'Azt anya, hogy mindig...' Ez is jelzi számomra, mennyire rohan az idő, hiszen Bibi nemcsak érzi, de érti már, mit jelent ez az állapot. Természetesen kezeli a helyzetet, és most már felfogja, milyen kötődéssel, bizalommal jár, és hogy egy életre szól. Tisztában van azzal is, hogy milyen erős szövetség ez közöttünk. Tudom, és meg is tapasztaltam, hogy egyáltalán nem számít egy szülő-gyermek viszonyban, van-e vér szerinti kapcsolat" – mesélte Miklósa Erika a Story magazinnak, aki hozzátette azt is, nemrég visszaköltöztek a Velencei-tó partjára, és Bibi nagyon jól kijön óvodás társaival.