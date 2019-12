Ashley Graham, amellett, hogy plus size modellként hatalmas rajongótáborra tett szert, és nőies valamint szexi képeivel hívja fel magára a figyelmet, pár hónapja másban is az élen jár.

Rendkívül büszke hatalmas pocakjára, és nem fél megmutatni milyen, amikor egy ízig-vérig nő várandósan is csinos, még akkor is, ha itt-ott hurkák jelennek meg a testén. Most is egy csodás képet posztolt közösségi oldalára, mely egyszerre kifejezetten intim és bensőséges: