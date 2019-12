"Amikor a lányommal, North-tal voltam várandós, terhességi toxémiám lett, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az anyuka szervei elkezdenek leállni. Csak akkor tudtam ettől megszabadulni, ha világra hozom a gyermeket, ezért 34 hetes terhesen be is indították nálam a szülést" - mesélte a Female First-nek Kim Kardashian. Hiába a veszélyes betegség, Kim és férje, Kanye West akkor is több gyereket szerettek volna.

A négygyerekes családanya utolsó két babáját béranya hozta világra.