Tóth Gabi és Krausz Gábor nem is lehetnének boldogabbak, hiszen megszületett első közös gyermekük, Hannaróza. A kicsi egészségesen, 3150 grammal, 54 centisen jött világra, és ő az egész család szeme fénye. A szülés után Tóth Gabi elmondta, minden megváltozott kislányuk érkezése óta. "Most lettünk igazi család" - nyilatkozta. Azóta persze a közösségi oldalakat is ritkábban használja, de nemrég megmutatta magát a szülés után: látszik, hogy ragyog a boldogságtól.

