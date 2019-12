Sokan azt gondolják, a karácsonyi túlevést majd diétával ellensúlyozzák az ünnepek után. A mértéktelen étkezésnek azonban olyan súlyos és akut következményei is lehetnek, melyek akár azonnali orvosi beavatkozást is igényelhetnek. Az általános emésztőszervi panaszok, mint a puffadás, reflux, gyomorégés mellett a hirtelen nagy mennyiségű étel bevitele súlyos epe- és életveszélyes hasnyálmirigy-problémákhoz vezethet, de a szívroham valószínűsége is többszörösére nő. A mondás az ünnepek alatt szó szerint értendő: jóból is megárt a sok.

Még egy szelet bejgli vagy még egy tál kocsonya uzsonnára? Csak az íze kedvéért még ebéd előtt egy kis szalonnával tűzdelt pulykamell? Időben szinte összecsúszó étkezések? Amikor több napig kiadósan étkezünk és nem figyelünk oda gyomrunk teltséget jelző üzeneteire, előfordulhat, hogy a napi kalóriamennyiség sokszorosát fogyasztjuk el. Ilyenkor az ételeket egy idő után csak a szemünk kívánja és étvágyunk, éhségünk gyakran pszichés jellegű. Nem akarunk lemaradni a finomságokról, melyeket megérdemlünk és jellemzően a kedvenc fogásaink is egyszerre kerülnek ilyenkor az ünnepi asztalra. Úgy érezzük, mindenből enni kell! A túlevéssel azonban nem csak múló panaszok esélyének és pluszkilóknak tesszük ki magunkat, de komoly gondokat is okozhatunk szervezetünknek.

Ha a szokásosnál többet eszünk, azzal anyagcserénket is próba elé állítjuk. Ha túl sok étellel kell megbirkózni, megemelkedik a pulzus, gyakran izzadás is fellép. Főként a magas koleszterinszinttel és szívproblémákkal küzdőknek kell vigyázniuk magukra, már egyetlen túlevés és az annak következtében felpörgött anyagcsere folyamatok is növelik a szívinfarktus kockázatát. A mértéktelen ételfogyasztás hatására megnő a vérnyomás, ez főleg akkor veszélyes, ha kezeletlen magasvérnyomás-betegséggel él együtt valaki. A túlzott zsírfogyasztás emeli a vér koleszterinszintjét, mely szívkoszorúér gyulladáshoz vezethet – ebből szívroham alakulhat ki. Szívritmuszavarok szintén felléphetnek egy nagy lakoma után.

A túlzott mértékű ünnepi evéssel túl sok zsírt viszünk a szervezetünkbe, melynek következtében epebántalmak jelentkezhetnek, ideértve az epekövet és az epehólyag-gyulladást is, melyek sok esetben műtéti beavatkozást igényelnek és hányingert, görcsös panaszokat okoznak. Az epeproblémákkal egy időben, főként, ha a királyi dőzsölést alkohollal is kombináljuk, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat. „A túlevés szövődményei közül talán a legveszélyesebb az akut hasnyálmirigy gyulladás. Ennek egyik kiváltó oka a túlzott alkohol- és ételfogyasztás. Tipikusan a sok sör, sok töltött káposzta kombináció az, ami ilyenkor megterheli az emésztőrendszert és a májat. A gyulladás úgy alakul ki, hogy a fokozott evés-ivás hatására megnő a hasnyálmirigy-nedv viszkozitása. A túl sűrű emésztőenzim a vezetékben elakad, így a hasnyálmirigyben inaktív formában termelődő enzimek már a mirigy állományában aktiválódnak, ezzel a szövetekben önemésztési folyamatot indíthatnak el. A betegek ötödénél ez a hasnyálmirigy részleges elhalásával jár. Életveszélyes, mindenképpen kórházi kezelést,legtöbbször intenzív osztályon való terápiát igénylő kórállapot" – figyelmeztet a veszélyekre mindenkit Dr. Farkas Kitti.

A köszvényesek számára a tiltólistás ételekkel megrakott asztal ugyancsak kockázatot jelent. A vörös húsok fogyasztása esetükben megemeli az egyébként is magas húgysavszintet és köszvényes rohamot válthat ki. A túlevéssel, ha a fentieket meg is ússzuk, tönkretehetjük az újév kezdetét is. „A bélrendszer teljes egészére kihatással lehet a napokig tartó, folyamatos túlevés. A gyomor szintjén a reflux okozhat panaszt, mely a bélflóra egyensúlyának felborulásához vezet. Mivel a bélflóra egyensúlya meghatározza védekezőképességünket is, így a januári járványokkal szemben az immunrendszerünk gyengébb lehet, nagyobb valószínűséggel leszünk betegek" – hívja fel a figyelmet a szakember.

Ha betartjuk az étkezések közötti legalább 4 órás szüneteket, odafigyelünk rá, hogy ne a vacsora legyen a fő étkezés, akkor máris sokat tettünk az egészségünkért. „Próbáljuk az ételeket

különlegességük okán élvezni, és ne a mennyiségi rekordokra törekedjük. Ha hallgatunk arra, hogy mit üzen a gyomrunk az agyunknak, könnyebben elengedjük a folyamatos nassolást és a veszélyes túlevést is, így elkerülhető a testi-lelki rossz érzés. Ne felejtsük el, szilveszterre és egyébként egész évre is érvényes: nem éri meg vállalni a túlevés kockázatát" - tette hozzá.