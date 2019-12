Az egykori szépségkirálynő születendő kislányáról, Medoxról, férjéről és édesanyjáról is szót ejt megható posztjában. Edina sorai egyfajta számvetésként szolgálnak, a sztármami ugyanis ma tölti a 29-et.

A megindító bejegyzésben Edina elárulta, hogy úgy érzi, minden vágya teljesült.

"Szebb ajándékot nem is kaphattam volna a sorstól, minthogy 1 ilyen tüneményes kisfiú anyukája lehetek és, hogy hamarosan egy kislányom is lesz. Édesanyám 18 évesen szült, így kislányként mindig számoltam az éveket, hogy mikor lehet már nekem is gyermekem, de aztán felnőttem és rájöttem, hogy ehhez egyedül kevés vagyok, így egy kicsit tolnom kellett azon a kitűzött 18 éven. Egy picit ugyan várnom kellett a nagy Ő-re, de megérkezett! Csuti volt az, aki megadta nekem az élet legnagyobb ajándékát, hogy édesanya lehetek és még a 18-as szám is megvolt, hiszen 2018-ban született Medike. A mai nap pedig úgy fogom álomra hajtani a fejem ( feltéve ha ezt Medox hagyja ) hogy még 28 éves vagyok, de holnap már 29 évesen. A vágyam teljesült. 30 éves korom előtt 2 csodálatos gyermeknek lehetek az édesanyja! Ennél több nem is kell. Vagyis de! EGÉSZSÉG és a CSALÁDOM. 4Ever"- írta Kulcsár Edina.