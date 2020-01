A csinos műsorvezetőnő, Czippán Anett egy bejegyzésben mutatott magáról egy 33 évvel ezelőtt készült fotót, majd mellétette Soma egy hónappal korábban készült fényképét.

A csinos műsorvezetőnő egyébként még novemberben mesélt Soma alvási nehézségeiről, és arról, milyen nehéz éjszakáik vannak.

"Soma sokszor felébred, van, hogy sírdogál is.Sok minden okozhatja ezt egy gyerkőcnél, de hogy pontosan mi, azt még nem tudni. Jöhet egy fogacska is, vagy a szeparációs szorongás is mostanában kezdődhet náluk, félhet az elalvástól is. Ha vigasztalhatatlan, párommal a következőket vetjük be: melléfekszünk a földre, énekelünk, friss levegőre visszük. Be kell vallanom, a párom zseniális altatásban és nyugtatásban, ezért inkább rábízom ezt a feladatot."