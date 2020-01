Többek között olyan színészek szólaltak meg az ő hangján, mint Quentin Tarantino, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Mike Myers vagy Vin Diesel. Legismertebb „hang-szerepe" azonban egy rajzolt hőshöz fűződik, aki nem más, mint a zöld ogre, Shrek.

Utolsó szinkronszerepe a Star Wars IX: Skywalker kora című filmben volt, melyben Lando Calrissian azaz Billy Dee Willams hangját kölcsönözte.

Endrei Judit is ezen tehetsége kapcsán emlékezett meg Gesztesi Károlyról: