A legendás színészt rajongva szerették a gyermekei, apjuk halála óta azonban eltűntek a nyilvánosság elől és a középiskolás Márkó megható Facebook bejegyzésén kívül semmit nem tudhattunk arról, miként élték meg az elmúlt időszakot a szörnyű tragédiát követően.

A 19 éves fiú édesapja halála óta rendszeresen hordja a művész kabátját, óráját, gyűrűjét, és néha a parfümjét is magára fújja. Elmondása szerint ez korábban is bevett szokás volt köztük, szerették közösen hordani a dolgokat, a szép hagyományt azonban most már kénytelen egyedül továbbvinni. -írja a Blikk.

Márkó igyekszik a családfő szerepét is magára venni, ugyanis ő vigyáz gyászoló testvéreire. „Nagy teher került rám, de mindenki nagyon jól áll a dolgokhoz, mi öten, testvérek nagyon egyben maradtunk, folyamatosan programozunk, igyekszünk minél többet együtt lenni" – mesélte a családban uralkodó állapotokról Márkó.

A kamaszfiú a színész és a zenei pálya iránt érdeklődik, jelenleg azonban igyekszik a tanulmányaira koncentrálni.

„Sok ígéret és sok mély beszélgetés volt kettőnk között. A sulit szeretném elsőként befejezni. Ő nagyon akarta a színészetet, de a zenélés sem állt tőle távol. Zenéltünk is együtt otthon kettesben" – emlékezett vissza Márkó.

„Amikor megtörtént, folyamatosan nyomkodtam a telefonomat, de aztán igyekeztem az erről szóló dolgokat figyelmen kívül hagyni. Végül persze, hozzám is eljutott nagyon sok minden, és nagyszerű érzés volt, hogy 99 százalékban csak pozitív dolgokat láttam róla."

Az egész országot lesújtó tragédiát követően a fiatalt Galambos Lajos vette a szárnyai alá, aki régi baráti kapcsolatot ápolt Gesztesi Károllyal, sőt még együtt is zenéltek a Minden napra Dáridó című műsorban.

A Tények Plusz Lajcsi is elkísérte Márkót, és egy kis meglepetéssel is készült neki: átadta a fiúnak a nem sokkal az apja halála előtt a közös zenélésükről készült felvételeket, valamint annak a jogait.