Azt eddig is tudtuk, hogy vannak olyan ruhadarabok, amiket nem ajánlatos mosógépben mosni, de azt valószínűleg kevesen gondolták, hogy egy-egy farmerzsebben hagyott pénzérme óriási károkat tud okozni.

Például nem érdemes fürdőruhát, memóriahabos párnát vagy flitteres ruhát a mosógépbe dobni, ugyanis a mosógép károsíthatja a fürdőruha gumírozását, a flitterek könnyen leszakadhatnak, a memóriahabos párnának pedig búcsút is inthetünk, ugyanis még a legkímélőbb program is felismerhetetlen csomóvá változtatja a memóriahabos párnát.

A Joy most összeszedett 5 olyan dolgot, amik jobb, ha soha nem kerülnek a mosógépedbe. Lássuk, mik ezek!

1. Pénzérme

Talán nem is gondolnád, de a véletlenül farmerben vagy kabátban maradt aprópénz komoly gondokat okozhat a mosógépben. Megsértheti a szűrőt, vagy akár beleszorulhat a kifolyócsőbe és blokkolhatja a víz útját: így a legjobb megoldás, ha mosás előtt alaposan átnézed a zsebeket.

2. Túl sok mosószer

Nemcsak a ruhákra ártalmas, ha túl sok mosószert használunk, de a mosógépre is. Bár azt gondolnánk, minél több a mosószer, annál jobb, ez tévedés. A tisztítószer egy idő után összegyűlik a mosógép belsejében, ami miatt idővel kellemetlen szaga lesz a mosógépnek, és persze a ruháknak is, így nem érdemes "túltolni" a mosószer adagolását.

3. Szőrös ruhadarabok

Ha kisállat tulajdonos vagy, valószínűleg a te ruháid is tele vannak kutya/macska szőrrel. El kell, hogy keserítsünk, ha eddig ezt a problémát eddig a lehető legegyszerűbb módon oldottad meg, és bedobtad a mosógépbe, ugyanis ez nem túl bölcs döntés. A nedves szőr könnyen csomóvá áll össze, ami eldugíthatja a kifolyócsövet, ráadásul a mosógép belsejére is rátapadnak a szálak, így idővel hiába mosod ki a ruháid, mindig marad rajtuk szőr. Szánj tehát plusz öt percet a szőrös ruhákra, szaladj át rajtuk szöszölővel, és csak utána dobd őket a gépbe.

4.Gyúlékony anyaggal szennyezett öltözetek

Ha alkohol, benzin vagy más gyúlékony anyag kenődött a ruhádra - esetleg törlőrongyra - ne tedd egyenesen a mosógépbe, ugyanis tüzet okozhat. Érdemes először kézzel kiáztatni a szennyeződés nagy részét, és csak ezután a mosógépbe dobni, ugyanis ha nem vigyázol, a gép erőteljes rázkódása miatt könnyen tűz keletkezhet, sőt, akár egy kisebb robbanás is!

5. Merevítős melltartó

Bár a legegyszerűbb megoldás a melltartók mosására az, ha szimplán beledobjuk a gépbe, és hagyjuk, hogy elvégezze a munka nehezét, azok a darabok, amikben merevítő található, két szempontból is problémásak. Egyrészt maga a melltartó is viselhetetlenné válik, ha a fém kitüremkedik, másrészt ez a mosógép belsejét is megsértheti az éles végével. A probléma könnyen kiküszöbölhető, ha bedobod a melltartót egy mosózsákba.