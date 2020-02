Barta Sylvia izgatottan várta, hogy betöltse az 50. életévét, ugyanakkor félt is attól, hogy megismétlődik az a tragédia, ami az édesapjával történt. Fiatalos és sportos ember volt, az 50. születésnapjára készült a család, de előtte egy hónappal hirtelen szívinfarktust kapott és meghalt. „Az egész famíliát sokkolta a tragédia, azt hiszem, máig kísért bennünket. (...) Őszintén bevallom, amióta tavaly januárban beötlöttem a 49-et, aggódtam" – vallotta be Sylvia a Bestnek, de végül csodás születésnapban volt része: 3 napig ünnepelt. „Ötvenévesen egy nőnek már sok tapasztalata van, túl van a gyereknevelés nagy részén, de még ereje teljében" – vélekedik Sylvia, akinek fotói bizonyítják, hogy rá igaz ez. 50 évesen is elképesztő formában van.