A tragédia legjobban Zana József volt feleségét Kassai Ilonát, a rapper édesanyját viseli meg:

„Nagyon nehéz időszak ez most az egész családnak. Abból a szempontból szerencsésnek mondhatom magam, hogy az én szeretett kisfiam mellettem áll, és vigyáz rám. Talán most értette meg ő is, mennyire fontos a család. Nem mutatja ki, próbál erős maradni, de őt is megviseli, hogy elvesztette az édesapját"- kezdte el mesélni a Ripostnak a Kossuth- díjas színésznő.

Zolee eddig is rendszeresen látogatta az édesanyját, de ebben az időszakban próbál minél jobban odafigyelni a 91 éves színésznőre.