Hailey Bieber nem hallgat tovább — Justin Bieber apák napi posztjához írt lesújtó véleményt

Hailey Bieber folyamatosan nyel és nyel, ha a férjéről van szó. Minden napra jut valami kínos ügy, ami miatt szégyenkezhet Justin Bieber miatt. Ám úgy tűnik, megtalálta a megfelelő alkalmat a visszavágásra. A popsztár apák napján közzétett bejegyzéséhez olyat kommentelt, amit az énekes biztosan nem tett zsebre.

Justin Bieberről mondott nem túl hízelgő véleményt Hailey Bieber

Hailey Bieber miatt aggódnak Justin Bieber rajongói

Nem jellemző, hogy Hailey Bieber nyilvánosan osztaná ki a férjét, ám most egy kommentje aggodalmat váltott ki a saját és Justin Bieber rajongóiból is, miután vasárnap érthetetlen kommentet hagyott férje, Justin apák napi posztja alatt.

A modellnek és az énekesnek van egy közös fia, a 10 hónapos Jack Blues, és ha az nem tűnt volna fel senkinek, hogy nem köszöntötte Justint apák napján, helyette brutális csapást mért a férjére. Justin Bieber egy képet tett ki az Instagramra apák napja alkalmából, amelyhez Hailey csak ennyit írt: „Az apák napja egy rohadt nagy szívás”.

A komment előzménye, hogy anyák napján Justin Bieber gonosz kijelentést tett, amikor Hailey az első anyák napját ünnepelte anyaként. Justin akkor kijelentette, hogy „az anyák napja egy szar”. Ezt a megjegyzést viszonozta most Hailey, aki ennek ellenére a férjével és a kisfiával töltötte a napot, fotókat is posztolt, ahogy Justin Bieber is. Viszont a negatív kommentjét, feltehetőleg a rajongók miatt azóta törölte.