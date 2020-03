„Lassan 2 hete külön, és még ki tudja mennyi ideig. Minden percben imádkozom, hogy végre együtt lehessek a férjemmel, annyira hiányzik." - kezdi a posztjában Dorottya, akinek különösen nehéz ez az időszak, hiszen kisbabát vár. Tokár Tamás, a Fókusz műsorvezetője jelenleg Amerikában tartózkodik.

Emellett pedig a koronavírus komolyságára is felhívja a figyelmet. Úgy véli, ha betartjuk az előírásokat könnyebben átvészelhetjük az elkövetkezendő időszakot.

„Akár össze is omolhatnánk. De pont most van itt az ideje annak, hogy az összeomlás helyett inkább legyünk józanok, és igyekezzünk ezt egy átmeneti helyzetnek betudni, drákói szigorral és alázattal betartani az előírásokat, és azzal tudattal reménykedni egy szebb holnapban, hogy mi ma is megtettük a tőlünk telhető legjobbat."