Cindy Crawford fiaPresley Gerbert 2018. december 30-án tartóztatták le, miután a rendőrök rajtakapták, hogy alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. A fiú 19 éves volt ekkor, és azért állították félre, mert nem tartotta be a sebességkorlátozást. A hírek szerint a rendőrök számára egy pillanat alatt egyértelművé vált, hogy Presley ittas, mert bűzlött az alkoholtól. Akkor az ügyvédje azt mondta a sajtónak, hogy a fiú nagyon komolyan veszi a helyzetet, és mindent megtesz azért, hogy a megfelelő módon kezelje azt. Óvadék nélkül engedték szabadon.

Jackie Chan fiaJaycee Chan is alaposan megkeserítette szülei életét, ő droghasználat és –birtoklás miatt került szembe a hatóságokkal. A férfi lakásán több mint 100 gramm marihuánát találtak, ami miatt hat hónap börtönre ítélték, valamint pénzbírságot is kapott. A színész fia bevallotta, hogy lakásán mások számára is lehetőséget nyújtott a droghasználatra, és csak azért kapott ilyen enyhe ítéletet, mert együttműködő volt a hatóságokkal, és hasznos információkkal szolgált nekik – legalábbis ezzel indokolták.

Michael Douglas fiaMichael Douglas fia, Cameron is szembekerült a hatóságokkal, ráadásul nem is egyszer. A sztár gyermeke komoly drogfüggő volt, főleg metamfetamint és heroint fogyasztott, és többször is letartóztatták kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért. 2010-ben azt nyilatkozta róla az apja, hogy 13 éves kora óta alig volt józan pillanata, de a börtön esélyt adhat neki egy új életre. Hiába zárták be azonban, a rácsok mögött többször találtak nála narkotikumokat, ezért hosszabbítottak a büntetésén. Végül azonban észhez tért, és szabadulása után a józan életet választotta.

Tom Hanks fiaChet Hanks egészen fiatalon lett az alkohol és a drogok rabja, saját bevallása szerint is folyamatosan ivott és szívott, de még a kokaint is kipróbálta. Tom Hanks sokszor nyilatkozott arról, hogy önmagát hibáztatja a fia függőségéért, hiszen nagyon keveset volt otthon, és volt idő, amikor ő sem vetette meg a drogokat, de tudta, hogy így nem lehet felelősségteljes apa, ezért felhagyott a használatukkal. Chet azonban nagyon nehezen szokott le a drogokról, 2015-ben vonult rehabra, de neki nem csak a függőségekkel, hanem az indulatkezeléssel is akadtak problémái. Egy alkalommal körözést is adtak ki ellene, amiért szétvert egy szállodai szobát.

Robert Downey Jr. fiaIndio Downey is a kábítószerek rabja lett, állítólag 12 éves korában kezdett el előbb könnyebb drogokat használni, majd áttért a keményebbekre. Emiatt ő is szembekerült a törvénnyel, 2014-ben drogbirtoklással vádolták meg. Apja folyamatosan próbálta őt segíteni, hogy leküzdhesse függőségét, de miután a kedves támogatás nem vezetett eredményre Robert keményebb eszközökhöz folyamodott, és rehabilitációs intézetbe kényszerítette a fiát.