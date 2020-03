Edina annak tudatában jár segíteni az alkalmazottainak, hogy ezzel veszélyezteti a születendő gyermeke egészségét. Elmondása szerint, nincs abban a helyzetben, hogy nyugodtan üljön otthon, mert senkit sem szeretne fizetés nélkül hagyni a korona-válság idején sem - írta meg a Blikk.



"Nem azért megyek ide-oda, mert otthon unatkoznék vagy lételemem az állandó munka. Mi munkáltatók vagyunk a férjemmel, Csutival. A cégeinken belül több mint 20 főt foglalkoztatunk. Persze tudom, hogy vannak, akiknél ez a létszám több mint 100 vagy akár annál is több, de ez most nem is erről szól. Mi leginkább bevásárlóközpontokban vagyunk jelen. Mivel a plázák bezárását még nem rendelték el, mi is nyitva vagyunk. A kollégákat foglalkoztatni kell és nyilván a bérleti szerződésbe foglaltakat is teljesíteni. Tehát nem tehetem meg, hogy nem megyek be a plázákba. A vírustól nem félek, de ettől függetlenül minden apróságra odafigyelek amire csak lehet„ – jelentette ki Edina.