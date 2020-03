Kulcsár Edina a koronavírus okozta óvintézkedések ellenére egy pesti plázából jelentkezett be legújabb Insta-sztorijában.

"Érezhetően kevesebben vannak a plázákban, pedig a bevásárlóközpontokat nem érintik a korlátozások. Mivel két plázában is bérlő vagyok, így megkaptam az intézkedésükről szóló tájékoztatást"

-kezdi Edina, majd fotókkal folytatta történetét.

A sztármami hozzátette, hogy a folyamatos szellőztetés és a figyelemfelhívó tájékoztató anyagok is mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megelőzzék a nagyobb bajt, majd saját véleményét is megosztotta.

Én nyolc hónapos várandósan sem zárkózom be a lakásba. Természetesen odafigyelek minden apróságra, amire Győrfi Pál is folyamatosan felhívja a figyelmünket a tévéreklámban. Azokat mindenképp ajánlott betartani, de pánikra semmi ok .