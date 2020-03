A rapper is kifejtette véleményét a koronavírus-vészhelyzet kapcsán. A karantén fontossága mellett az orvoshiányra hívja fel a figyelmünket a sztár, és arra kér mindenkit, hogy csak akkor menjenek doktorhoz, ha tényleg szükséges.

"Hölgyek és Urak!

Nincs megoldás a vírus eltüntetésére, de arra van,hogy ne egyszerre legyen beteg mindenki.

Ha nem figyelünk oda,akkor a kis dolgokból is óriási baj lehet. És most nem a koronavirusra gondolok, hanem a rutin, de életmentő műtétekre. Ha minden orvos beteg, vagy dolgozik, vagy teljesen kimerült, ki fogja megműteni a gyerekeinket egy egyszerű vakbélgyulladás esetén? Ha elesik és megvágja magát, ki lesz aki összevarja a sebet? Az egyszerű dolgok amiket megszoktunk, hogy pillanatok alatt megcsinálnak ,most végzetesek is lehetnek! Vegyük ezt komolyan. Ne most menj el orvoshoz, csak abban az esetben,ha igazán szükség van rá. És ne menj sehova,ha csak nem elkerülhetetlen. Ha egy mód van rá pls

MARADJ OTTHON!!!" - írta Majka a Facebook oldalán.