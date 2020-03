A magyarok a pálinkát népi csodagyógyszerként is emlegetik, Gáspár Zsolti pedig a koronavírus elleni harcban veti be a népszerű „gyógyitalt". A szakemberek valószínűleg vitatkoznának a pálinka gyógyító erejével, de a kedvünkre biztosan pozitív hatást gyakorol.

„Mit bánom én, ha ezért bárki kinevet! Óránként áttörlöm pálinkával a ház kilincseit, de még az autó kormányát is ezzel fertőtlenítem, mielőtt beülök. Sőt, áttörlöm vele a papucsot is, ha kint jártam a kertben és már az összes cipőt is fertőtlenítettem. Egyébként minden lehetséges módon vigyázunk magunkra és a szeretteinkre. Lehetőség szerint csak egymás kapujáig megyünk és naponta elkiabáljuk egymásnak, hogy kivel mi a helyzet. Nagyon komolyan vesszük a rendelkezéseket és különösen odafigyelünk az idősebb rokonokra"– mesélte Zsolti a Ripostnak.