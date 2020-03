Lorri Vallow-ról több rejtélyes történet is terjeng Idaho városában. Az egyik az, hogy szekta hívő volt és tagja volt egy olyan csoportnak, ahol szentül hitték a 2020-as világvégét. Az asszony állítása szerint ő maga fog tevékenyen részt venni a júliusra tervezett világvégében, sőt Jézus második eljövetele is be fog következni és ebben senki nem állíthatja meg. Akár a férjét is megölné a „szent ügy" érdekében, ha az megpróbálna megakadályozni őt.

A kétgyermekes édesanyának azonban volt még egy furcsa gondolata, úgy vélte, a körülötte lévő emberek mind zombik, logikája alapján pedig ebbe gyerekei is beletartoztak. A történet innnentől lesz igazán érdekes, ugyanis a nő gyermeki eltűntek.

A 17 éves Tylee Ryan-et és a 7 éves Joshua „JJ" Vallow-ot szeptember óta nem találják. Normál esetben egy anya segítene a rendőröknek a keresésben, Lorinak azonban esze ágában sincs.

Szerinte gyermekei nem eltűntek, csupán a lelkük kényszerült távozásra, a testüket pedig valami idegen szállta meg – írja a CrimeOnline.

A rendőrökben ezek alapján erősen él a gyanú, hogy egy kegyetlen gyilkossági üggyel van dolguk.